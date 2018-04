Otra buena nota para España

La agencia de calificación Moody’s ha decidido subir la nota de la deuda soberana de España. En concreto, un escalón con perspectiva estable. Cree la agencia que la economía española muestra fortaleza por contar ahora con un patrón de crecimiento más equilibrado y una evidente resistencia a los vaivenes políticos, en clara referencia a la situación de Cataluña. Moody’s se suma así a las otras agencias de calificación que ya habían decidido semanas atrás tomar la misma decisión de mejorar la nota. Así que, mientras el Gobierno intenta aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018, lo que parece más cerca según las últimas declaraciones de miembros del PNV, y la oposición sigue intentando mostrar una España irreal, parece que en el exterior se tiene una imagen bastante distinta y positiva del esfuerzo y buen hacer del Gobierno en materia económica. El problema de Cataluña sigue, pero su impacto en la marcha de la economía se va reduciendo. Cierto que quizás podríamos ir un poquito mejor, pero no parece que ya se considere un grave problema que pueda dañar la estabilidad y el equilibrio. Por otro lado, tanto las cifras de crecimiento como las de empleo siguen siendo muy positivas. Este año, el consenso comienza a situar el aumento del PIB en el 3% y la creación de empleo podría ser de otros 500.000 nuevos puestos de trabajo. Además, y esto es muy interesante, la cuenta con el exterior registra superávit, España es competitiva, exporta como nunca y no hay en el horizonte ninguna burbuja que pueda dañar en el corto y medio plazo la evolución económica. Algunos siguen empeñados en poner encima de la mesa políticas que nos harían retroceder, como subir los impuestos o derogar la reforma laboral. De momento, son sólo propuestas que no se materializarán. Y si el Gobierno consigue aprobar las cuentas, no hay elecciones en el horizonte. Así que haber si se apuntala la situación y las recetas de la izquierda siguen en el armario.