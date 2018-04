Policías de paisano vigilarán los parques de Santa Cruz con el objetivo de multar a los incívicos

“Vamos a ir a saco”. Así de tajante se mostró, ayer, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, para definir el operativo especial que ha ordenado que despliegue la Policía Local para proteger los parques de la ciudad de los incívicos. “La orden es que sancionen a todos lo que no cumplen, no que aperciban, sino que multen a quienes no cumplan con las ordenanzas”. Agentes de paisano se encargarán de vigilar los parques públicos para sancionar aquellas conductas que supongan un daño para el entorno. El primero de los espacios a vigilar será el del García Sanabria y se irá rotando por el resto de parques. El alcalde admitió que desde el Ayuntamiento se han percatado de que los ciudadanos “se han relajado con el cumplimiento de las ordenanzas”. “Es cierto que estamos estudiando vallar distintos puntos de la ciudad y espacios concreto como los del Parque García Sanabria pero lo que no es de recibo es que tengamos que gastar dinero y tiempo en proteger lo que es de todos, algo que no sería necesario si todos cumplieran”.

Mientras se inicia ese vallado, lo que sí habrá es una mayor presencia policial, de paisano, en los espacios comunes. “He dado instrucciones a la Policía Local para que proceda a montar un operativo especial, con agentes de paisano, que procedan a sancionar a aquellos que incumplan las ordenanzas. Vamos a ir a saco contra todos los incívicos”, insistió.

Las sanciones serán tanto para los que no recojan las cacas de sus perros como para los que permiten que sus mascotas suban a los parterres, pasando por los grafiteros o los que tiran colillas y papeles al suelo sin ningún tipo de consideración con la limpieza de la ciudad. “No es de recibo que un Bien de Interés Cultural como es el parque García Sanabria esté siendo maltratado por parte de personas que no respetan lo que es de todos y que nos obliguen a vallar zonas para evitar que las destrocen”, insistió el edil.

El alcalde, precisamente durante la presentación de un nuevo proyecto de las patrullas ambientales que recorren la ciudad concienciando a los vecinos sobre la limpieza de la misma, anunció que, además del operativo policial, antes de que acabe el año se pondrá en marcha una gran campaña de concienciación ciudadana. “Tenemos dos formas de afrontar el incivismo en la ciudad, con las sanciones y con la concienciación. La primera ya está en marcha y con la segunda vamos a redoblar esfuerzos para que la gente entienda que a la ciudad también se la quiere cuidándola”, explicó Bermúdez.

Y es que, tal y como recordó el alcalde, se incumple de forma generalizada ordenanzas de limpieza, la de las mascotas o bajar la basura fuera de horario… “Lamentablemente son siempre los mismos”, afirmó Bermúdez.

El regidor alabó el trabajo de las patrullas ambientales y puso en valor su esfuerzo porque “si a este alcalde cuando ha regañado a algún vecino por tirar una colilla o no recoger las cacas de sus mascotas se le han encarado me imagino lo que les puede pasar a ellos en su día a día”.

El alcalde comentó que, por ejemplo, él ha visto como vecinos aupan a sus mascotas a los parterres para que hagan en ellas sus necesidades. “Ese tipo de compartamientos es el que hay que erradicar porque ya no se trata de que el perro se suba sino que es el propio dueño el que lo aupa”. “Qué tenemos que hacer, electrificar los parterres”, se preguntó con ironía el alcalde.

Patrullas ambientales

Néstor Valentín Blanco, uno de los miembros de estas patrullas ambientales, apuntó que en su día a día de conciencición, afortunadamente, encuentra mucha colaboración. “Es cierto que que nos cruzamos con gente que no atiende a razones pero, por ejemplo, el 95% de los dueños de mascotas quieren que se endurezcan las sanciones, porque ellos sí cumplen frente a una minoría que no lo hace”.

Durante el último año en el que se ha venido desarrollando el trabajo de las patrullas ambientales, la media de incidencias diarias que han gestionado está en torno a las tres, lo que en un año supone cerca de un millar de partes trasladados al Ayuntamiento.