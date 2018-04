¿Que si yo creo en la justicia?

Han condenado a Jacinto, un hombre que disparó y mató a uno de los dos ladrones que entraron en su casa hace tres años y la emprendieron a palos con su mujer, con ánimo de robarles. El hombre, que entonces tenía 80 años -hoy tiene 83-, ha sido condenado a dos años y medio de cárcel, tras haber sido declarado culpable por un jurado que solicita su no entrada en prisión o su indulto, dada su avanzada edad. Le he preguntado a mi amigo el doctor Rigoberto Díaz, médico de Güímar, por Jacinto. Me ha dicho que es una bella persona, incapaz de hacer daño a nadie. Había una pistola en casa, de estrángilis, sin licencia; el anciano, viéndose acorralado por los dos encapuchados, disparó para defender a su esposa, con la mala fortuna de que mató a uno de los delincuentes. Ahora tendrá que pagar a la familia de éste 20.000 euros. En los Estados Unidos, la casa de uno es sagrada, un fortín de derechos para su propietario. Si entran con un puñal a robarte y tú disparas, ahí no hay desproporción que valga; no sólo no te acusan, sino que es el que entra quien tiene que indemnizarte. ¿Qué pasa con el derecho penal español, que hay veces que protege al malo? No me meto ni con los jueces (que supongo que aplican la ley), ni con el jurado; allá ellos y sus conciencias. Pero sí pido públicamente, en nombre de muchos, el indulto completo para este hombre bueno, que jamás le había hecho daño a nadie y que sólo se defendió. ¿Había otros medios de defensa? ¿Cuáles, salir corriendo, dejar a su esposa allí para pedir auxilio y que la mataran a palos mientras tanto? ¿Y qué quieren, que yo crea en la justicia? Hasta el fiscal solicitaba la eximente completa de legítima defensa.