Saray, expulsada de Supervivientes por una brutal agresión

Saray ha sido expulsada del programa televisivo Supervivientes debido a agredir a una compañera. Tras una fuerte discusión con Romina Malaspina,llena de provocaciones, Saray Montoya le tiró del pelo y le dio un pisotón.

Posteriormete, la dirección del programa la apartó de sus compañeros mientras tomaba una decisión y ésta fue la de expulsarla del programa. “Saray fue objeto de de provocaciones durante todo el día por parte de sus compañeros”, explicó el presentador Jorge Javier, para después anunciarle su salida de la isla.

“Lo entiendo. Ya que estoy expulsada, deciros que no se puede estar machacando a una persona todo el día, he sentido desprecio, he sentido racismo, he sentido humillaciones y, sobre todo he sentido que le han hecho daño a una de las personas que aquí tengo que es Raquel Mosquera, y delante de mí no le hace daño nadie”, confesó en directo Saray.

Así fueron las provocaciones que tuvo que sufrir Saray de Romina hasta que no aguantó más.