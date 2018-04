UB40: “El reggae sigue siendo una forma joven y chula de hacer música”

Los componentes del grupo británico UB40 están orgullosos de haber apostado por el reggae cuando “apenas hacía 11 años” de su aparición como género en 1968 y han señalado que más de 40 años después de que la banda iniciase su carrera continúa siendo una forma “joven y chula” de hacer música.

El grupo británico ofrece hoy un concierto en el pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna y sus componentes han asegurado que se trata de una actuación para la que han recopilado los mejores éxitos de su carrera y en la que la gente “disfrutará”.

UB40, compuesto por los dos principales vocalistas, Ali Campbell y Astro, y el teclista, Mickey Virtue, del grupo original, ha dado una rueda de prensa en la que han presentado su último álbum, “Real Labour of Love”, cuyo título es un guiño al primer disco de este grupo.

En este nuevo álbum, UB40 ha vuelto a adaptar con sonidos reggae algunos grandes clásicos de la historia de la música pop y rock como A place in the Sun de Stevie Wonder o International Herb de Culture.

Sobre sus últimos años “en la carretera”, Astro ha asegurado que tras cinco años de gira actualmente tocan un repertorio muy amplio ya que han tenido “mucha suerte” con su carrera musical, lo que les permite ofrecer conciertos en los que todo el mundo conoce las canciones que interpretan porque son “hits”.

“También tocamos algunos temas nuevos del último álbum, pero la gente reconoce las canciones inmediatamente y llegan a todas las edades del público”, ha agregado Ali Campbell.

“Es toda una experiencia haber llegado hasta aquí y el nombre de ?Real Labour of Love? lo hemos puestos para homenajear el amor por la música que hemos tenido y que seguimos teniendo por el reggae”, ha indicado Astro.

Ali Campbell ha añadido que, a lo largo de su carrera, han tenido la oportunidad de grabar esos grandes clásicos de la música con los que “han crecido” y que ya les gustaban antes de convertirlas en “éxitos reggae”.

Los músicos de UB40 han recordado con cariño su último concierto en Tenerife, celebrado hace dos años, y del que recuerdan que fue una velada “brillante” aunque la de esta noche, según Campbell, será muchísimo mejor porque promoverán el nuevo disco y celebrarán los casi 40 años de UB40.

UB40 inició su carrera musical como una vía de escape para ocho jóvenes británicos que a finales de la década de los 70 se encontraban en paro. Deben su nombre a una de las casillas de los formularios de desempleo que habían tenido que rellenar antes de empezar a tener éxito.

La concejala de Fiestas del ayuntamiento de La Laguna ha asegurado en la rueda de prensa que para la corporación local es un honor que este gran grupo a nivel internacional venga a su municipio ya que su música y sus canciones han podido llegar a todas las generaciones y ha traspasado fronteras y que, además, se suman a la diversidad de la ciudad de La Laguna.