Otro final es posible. La película de la reforma electoral, y del inaplazable poner al día el Estatuto, puede tener un desenlace alternativo. Están a tiempo. Hay camino para evitar que la película termine como siempre, mal, sin reforma, dejándolo para otra ocasión, agotándose la legislatura sin sumar lo suficiente. La peor modificación del sistema electoral es la que, por falta de acuerdo, lo deja todo igual; de ahí que todos, sin excepción, estén obligados a entrar por una rendija que permita desbloquear la situación. En ese objetivo, y aun perdiendo algunas plumas en el esfuerzo, unos y otros deben ceder; por ejemplo, Coalición. CC debería dar por buena la propuesta de reducir los topes, atendiendo a algunos crecimientos demográficos (Fuerteventura, con un diputado más) e incorporando una lista regional que, poniéndoselo fácil, encaja en su ideario de cohesión, unidad y nacionalidad. Añadir otros diez escaños es una mala idea, sí, pero peor aún es la amenaza de que la reforma no salga. La meta de contar con un Estatuto de este siglo no puede seguir demorándose; en consecuencia, debe pesar más esa tarea que cualquier otra. No sería razonable sacrificar otra vez la oportunidad de ponernos al día porque los grupos parlamentarios volvieron a atrincherarse.

Ya que no han sido capaces de dar con una fórmula que permita reducir los diputados que se sientan en la Cámara, una lástima, ahora, con el reloj echándoseles encima, deben tender puentes y dar por bueno que una lista regional lejos de ser el problema puede ser la solución para garantizar que, esta vez sí, Canarias actualice sus reglas del juego. La película siempre ha acabado igual. Están a tiempo de reescribir el guion para que tenga un final alternativo. En Hollywood organizan las test screenings, pequeñas funciones en las que un grupo de espectadores sugiere cómo mejorar el final de la película. La razón del Estatuto pesa más que cualquier otra. Coalición haría bien organizando su propio test screening para promover otro final, demostrando algo de cintura para ayudar a que la película de la reforma esta vez tenga otro final, y no esa reiterada y cansina escena de la reforma abandonada en los márgenes de una carretera secundaria.