WhatsApp cambia a 16 años la edad mínima para utilizar su aplicación

La popular aplicación de mensajería instantánea Whatsapp no podrá ser utilizada por menores de 16 años, de acuerdo con los nuevos términos y condiciones de uso de la app, que comenzarán a aplicarse como muy tarde el próximo 25 de mayo. Así lo ha anunciado la página especializada WABetaInfo en su perfil de Twitter.

El cambio, que no ha sido confirmado ni desmentido por la aplicación, se debe a la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que obligará a Whatsapp a avisar de que los menores de 16 años no pueden usarla.

En realidad, este cambio en los términos no afectará a los usuarios ya que actualmente Whatsapp no tiene manera de comprobar la edad de quien la usa. Aunque introduzca un formulario acerca de la edad del usuario, no podrá comprobar si se dice o no la verdad.

Este cambio en la edad mínima de uso afectará a países como España, donde actualmente está fijada en los 13 años, como especifican los Términos de Servicio que la herramienta de chat tiene publicados en su apartado de Información Legal.

NEWS:

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 12 de abril de 2018