La reforma del Estatuto y el 2015 BZ509 son los únicos asteroides conocidos que llevan millones de años viajando en dirección contraria. No se han identificado casos similares. No hay otro sistema solar o autonómico con objetos -como así ocurre con el asteroide 2015 BZ509, o con los reiterados intentos de modificación estatutaria- que se desplacen contra la corriente de los tiempos. Uno avanza contra el Sol y el otro contra la necesidad de tener un Estatuto de este siglo. Creen los astrónomos que el asteroide circula por el espacio desde los orígenes del sistema solar, y piensan los más optimistas que, esta vez sí, las Islas contarán en un par de meses con una imprescindible actualización estatutaria -con su reforma electoral a juego-. Así será, dicen. O no, digo. O puede que volvamos a quedarnos a las puertas. Que dicha reforma siga su curso parlamentario en el Congreso no garantiza que vaya a llegar a tiempo. Que un cambio del sistema electoral aterrice en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, con una mayoría respaldándolo, no descarta que quienes en las Islas han dado forma a esa mayoría no tengan la tentación de desdibujarse o desmarcarse; en definitiva, de rajarse. Queda más camino del que parece. Siendo astronómicamente incontestable que el papel de Coalición pasa de principal a secundario desde el momento en que el proceso entra en las Cortes, el foco (y la responsabilidad) recae ahora en los demás concurrentes. No parece que el acuerdo alcanzado acá o los pasos que se están dando allá entierren algunas dudas razonables. ¿Y si Podemos recupera su propuesta maximalista? ¿Y si Ciudadanos no termina de entusiasmarse? ¿Y si quedando entonces la pelota sobre los tejados de socialistas y populares, unos u otros se rajan tan discreta como sustancialmente? ¿Serán capaces los impulsores del acuerdo de tramitarlo hasta el final sin agotar los minutos de descuento? Ojalá lo consigan, porque sería un fracaso tan lamentable como frustrante que Canarias vuelva a quedarse sin reforma. Sin embargo, hay dudas razonables, claro que sí, para presumir que al final tanto el 2015 BZ509 como el Estatuto -con su sistema electoral a juego- seguirán intactos en su peculiar órbita durante millones de años.