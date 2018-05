Andrés Calvo, presidente regional de Asinca: “No podemos seguir enterrando basura en Canarias”

La 40ª Asamblea General de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) eligió ayer a Andrés Calvo como presidente regional de la patronal. Después de cerca de ocho años alternando la presidencia regional y provincial, Calvo espera que este año sea el último y dejar el testigo a otra persona en mayo del año que viene. Para su mandato, Calvo se ha propuesto varios retos, entre los que destaca, en una entrevista con DIARIO DE AVISOS, la necesidad de la puesta en marcha de la regasificadora de Granadilla, más suelo industrial y, sobre todo, dar un impulso a la economía circular y el reciclaje.

-¿Cuáles son los retos de la industria para este año?

“Tenemos varios ejes, pero una de las cuestiones en las que vamos a insistir es en la instalación de la regasificadora. Es una gran oportunidad, porque tenemos a unos gobiernos regional y nacional que coinciden en avanzar en las renovables. Mire, con el nuevo cupo de eólica se duplicará la producción de energía renovable en Canarias y llegaremos al 20% en 2019. El objetivo del Gobierno es llegar al 45% en 2025 con las nuevas subastas, pero aún queda el 55% fuera, que, si entra en juego la planta de Granadilla, será una oportunidad para ser más eficientes y provocar un ahorro energético importante al sector industrial y a la hostelería”.

-¿De cuánto ahorro estamos hablando?

“Es difícil valorarlo, pero en la industria el ahorro está en torno al 30 o 35% de lo que hoy supone el gasto energético del sector, pero es que en la hostelería el ahorro llegaría al 70%. Para los industriales el gas siempre ha sido una fuente más eficiente y barata, porque las renovables, hoy por hoy, no pueden hacer frente a cubrir la demanda energética de la industria, por eso queremos que se canalice el gas”.

-Hay quien duda de que esta planta sea viable y se pueda amortizar.

“La planta ahorrará al déficit de la caja común unos 50 millones anuales, con lo que, teniendo en cuenta que su coste está cifrado en unos 300 millones, en seis años está más que amortizada. Pero es que, además, para el sector hotelero supone un ahorro importantísimo, así como para los barcos, que están obligados al gas. Se mire como se mire, y ahora que los gobiernos se entienden, la regasificadora está más que justificada, porque rebajar nuestro gasto energético es fundamental para poder competir”.

-Lo va a tener difícil, porque este es un proceso que ha tenido muchas pegas. ¿Qué más retos se plantea para el próximo año?

“Desde luego, lo vamos a intentar, porque la rebaja del coste energético es una demanda desde siempre de Asinca. Junto a esto, también vamos a trabajar para convencer a la población sobre los hábitos saludables, pero desde la educación y la formación, no vía impuestos. La industria está haciendo la tarea y rebajando los azúcares, la sal y la grasa”.

-El Gobierno tiene la intención de poner un impuesto para gravar a las bebidas azucaradas.

“Desde Asinca creemos que no hay que hacerlo imponiendo tasas, sino educando y formando a la gente, de la misma manera que hay que educar en el reciclaje. Esta es otra de las apuestas de Asinca para el próximo año. Se nos llena la boca hablando de economía verde y economía circular, y en Canarias falta voluntad política para tomar medidas. Hay que apoyar a la industria del reciclaje, porque no podemos seguir enterrando basura en Canarias y mirar para otro lado. ¿Cuántos lazaretos vamos a tener?”.

-Presupuestariamente, el sector de la industria es el último que recibe, por no decir que se lleva las sobras. En cambio, es uno de los que genera empleo estable y de calidad.

“Es cierto. Estamos rozando el mínimo y lo que pedimos al Gobierno es que no nos deje para el final. Espero que en 2019 haya inversión para la modernización de las industrias. Lo peor es que tengo conocimiento de proyectos industriales y de industrias que quieren ampliarse y tienen serios problemas para encontrar suelo urbanizado en zona industrial que esté bien ubicado y a precio razonable. Es que no queda terreno. Entiendo que los polígonos no pueden estar en las ciudades, pero es que tampoco nadie ayuda a su traslado, que es costosísimo. No podemos seguir permitiendo, por ejemplo, que haya una refinería que esté parada y a nadie le importe”.

-¿Y cuál es la solución?

“Pues que se disponga de suelo a un coste razonable, bien ubicado, y con todas las dotaciones. No se nos puede dejar en un erial, porque entonces al sector no le salen las cuentas. Antes de la crisis el metro cuadrado en las Islas estaba en unos 350 euros, en Córdoba, a 6 euros. No pretendemos este precio, pero sí abaratar el coste. Si se hace por la posible especulación, siempre se pueden dar concesiones administrativas”.

-El 75% de ayuda al transporte para los residentes es bueno, pero imagino que para ustedes el 100% a las mercancías es la leche, ¿no?

“Sí, efectivamente, es una gran noticia, porque va a permitir que muchas empresas no desaparezcan y nos ayudará a ser más competitivos. Esto nos va a permitir vender en todas las islas. Que un pequeño productor de La Palma pueda vender en Lanzarote. Por fin, seremos un territorio único, como añoraba Adán Martín”.

-¿Están preocupados por el brexit?

“Sí, mucho. Ahora tenemos que negociar el AIEM, que es nuestra protección, y hay mucha incertidumbre”.