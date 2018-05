Irene Junquera asegura que Pablo Puyol le hace “muy feliz”

Se resiste a confirmar si esa sonrisa se debe a Pablo Puyol. Aunque la imagen resulta más que curiosa ya que han acudido al mismo evento, pero por separado. Irene Junquera y Pablo Puyol han coincidido en el estreno de la película El Intercambio, donde a pocos metros uno del otro atendían a los medios. Los rumores sobre una posible relación les persiguen desde hace semanas, pero los protagonistas juegan al despiste con los medios.

“He venido con mogollón de gente”, aseguraba Irene confesando que se había encontrado a Pablo en la calle antes de entrar a la presentación pero lo cierto es que Irene Junquera y Pablo Puyol mantienen una amistad desde hace tiempo, amistad que se habría vuelto más especial si cabe ya que se han publicado unas fotografías muy cómplices entre el actor y la presentadora.

“Es que sabes qué pasa, me siento muy rara porque no hablo de mi vida privada, lo que veáis está ahí, no le pongo nombre ni nada, que cada uno piense lo que quiera. Yo vivo mi vida como va fluyendo y ya está”, responde a las preguntas que le relaciones sentimental con el actor sin zanjar al respecto su romance.

La periodista ante la insistencia de los reporteros nos deja caer esta respuesta en cuanto a su corazón: “Pablo me hace feliz como mis otros amigos que tengo muchísimos”.

Una relación que se habría convertido en un secreto a voces que se resisten a confirmar, aun así, hacen muy buena pareja.