Kim Kardashian se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca

Son sin duda dos de las personas más famosas de Estados Unidos por lo que su encuentro solo era cuestión de tiempo, pero finalmente Kim Kardashian se ha reunido con el presidente Donald Trump.

La reina de Instagram ha llegado al despacho oval de la Casa Blanca con un vestido negro ajustado y blazer, dándole el toque que le caracteriza con unos zapatos de tacón de aguja en amarillo. El motivo de la reunión, concertada a través del yerno de Trump, Jared Kushner, tenía como objetivo hablar de las reformas carcelarias y sentencias.

Kim ha aprovechado la reunión para pedir la liberación de Alice Marie Johnson, una mujer de 62 años que lleva 22 años encarcelada por un delito no violento relacionado con las drogas. A pesar de su buena conducta y del tiempo cumplido no se le ha concedido el derecho a disfrutar de su libertad condicional, ya que el sistema federal de EEUU no contempla este beneficio, por lo que su única posibilidad de alcanzar la libertad sería a través de un indulto presidencial.

Aunque Kim Kardashian mostró públicamente tanto su apoyo al presidente Barack Obama como a la candidatura de Hillary Clinton, su marido Kanye West ha acercado posturas con el actual presidente al que en más de una ocasión ha prestado su basa a través de las redes sociales. Mismas redes donde el Donald Trump ha compartido: “Gran reunión con Kim Kardashian hoy. Hablamos de reformas carcelarias y sentencias”, al lado de la celebrity.