La ciudad pide al Cabildo garantías de financiación para la estación de guaguas

El pleno del Ayuntamiento capitalino quiere garantizar que, esta vez sí, la ejecución de la estación de guaguas en la capital será una realidad después de dos décadas de promesas incumplidas. La moción inicialmente presentada y defendida por el Partido Popular, tomó forma de acuerdo institucional en el seno del debate plenario del consistorio de Santa Cruz de La Palma para pedir al Cabildo que asuma, más allá de la inversión prevista en el Fondo de Desarrollo de Canarias, la totalidad de los costes de este proyecto que originalmente se remonta al año 2003 y que pretendía la construcción de un edifgicio de varias plantas de altura y lo que es más importante, un espacio de aparcamientos con más de 800 plazas y numerosos servicios. Ayer, 15 años de un recorrido frustrado con cesión de terrenos al Cabildo, redacción de proyecto con coste económico incluido y un cambio de proyecto en 2012 pero sin efecto en la ejecución de la obra y con una ciudad que sigue a la espera de una infraestructura. Si este acuerdo se cumple y el Cabildo admite asumir costes más allá del dinero asignado en el Fdcan para este año, unos 480.000 euros, en base a su remanente de tesorería y en el marco de su plan de inversion de sus presupuestos insulares, está será el primer plan de financiación real que comience a ejecutarse en la zona donde los vecinos de Santa Cruz de La Palma y de la comarca esperan poder ver materializado una de esas obras que ha ocupado decenas de titulares a partir de buenas intenciones, pero para la que solo se ha urbanizado el espacio con el que se pretende cambiar el modelo de movilidad de la ciudad y que supone un coste de 12 millones de euro.

A pesar del acuerdo institucional, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma no quiso dejar de mostrar su agradecimiento al resto de partidos con representación municipal por su apoyo a la propuesta para garantizar la financiación para la construcción de la estación de guaguas de la capital. La concejal explicó que con la aportación prevista en el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) “no es suficiente para la construcción de esta ansiada y tan necesaria infraestructura”, por lo que el Cabildo de La Palma “se ha comprometido aunque solo de forma verbal a financiar el resto del presupuesto”. El Ayuntamiento, quizás por los antecedentes en las buenas intenciones incumplidas durante dos décadas, pide al Cabildo no solo que apruebe una moción en tal sentido sino que firme un convenio con la ciudad en el que se especifique su compromiso con el proyecto. Marta Poggio hizo hincapié en que “no dudamos de las buenas intenciones que tenga el gobierno insular ni tan siquiera del compromiso de financiación que ha adquirido, pero no es menos cierto que Santa Cruz de La Palma lleva muchísimo tiempo esperando por su estación de guaguas, con unas 700 plazas de aparcamiento que son urgentes, y que por un motivo u otro siempre se ha visto frenada. Lo que no podemos permitir es que vuelva a ocurrir lo mismo”.