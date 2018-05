La señora y las plantillas: el hilo del que todos hablan en Twitter

“¿Es este el mejor hilo de Twitter de 2018?”, se preguntaban algunos tuiteros tras leer la rocambolesca historia contada este miércoles por Andrea en su cuenta de Twitter (@MenendezFaya).

La tuitera, que trabaja en una tienda regentada por un dueño de origen chino, relata cómo una señora intentó llevarse del local unas plantillas de 0,75 céntimos y fue pillada por el dueño, que según relata Andrea ya le había dejado pasar unas cuantas a la señora y en esta ocasión, no iba a permitírselo.

El hilo ha tenido un éxito tremendo, acumulando más de 40.000 retuits e incluso la palabra “plantillas” ha sido trending topic en la red social y su repercusión ha tomado por sorpresa a la autora, que ha visto a personalidades como Ana Pastor, Noemí Galera o el futbolista Álvaro Árbeloa daban un me gusta o retuiteaban su hilo.

Para saber el motivo de tal repercusión, dentro hilo:

El policía "señora, deme el DNI"

La señora "yo me voy a dar una vuelta que me siento mal"

-Señora usted no se puede ir

-A mí no me puede retener nadie

-Señora, soy la autoridad.

-Por 75 céntimos no me pueden detener

-Por resistirse a identificarse sí

-Tengo derecho a una llamada

— Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018