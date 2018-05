Las expropiaciones “no son excusa” para el retraso de la carretera del Sur

El Cabildo palmero ha criticado la “excusa” de “las expropiaciones” dada por el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, para tratar de explicar el retraso y la falta de continuidad de la obra de la carretera del Sur, entre San Simón, en Mazo, y Tajuya, en Los Llanos de Aridane. “No estamos tranquilos si la intranquilidad por este asunto es uno de los temas que más preocupa a los vecinos de Fuencaliente y a su Ayuntamiento”. Así lo explicó el consejero de Infraestructuras de la institución insular, Jorge González, que hasta en dos ocasiones en el último año se ha dirigido al Gobierno de Canarias para pedir “que no sometan a mayores retrasos una obra de vital importancia para La Palma y para el municipio de Fuencaliente, cuyo sector turístico, comercial y agrario, sigue viéndose afectado por una situación inexplicable”,

Jorge González estima que “hablar de las complicadas expropiaciones no es de recibo en esta fase de ejecución de una obra del Gobierno de Canarias . Poner como excusa las expropiaciones no es lógico porque contar con los terrenos para una obra, es lo primero que hace cualquier administración”. El consejero y mano derecha del presidente del Cabildo, el socialista Anselmo Pestana, relató que “esta semana he estado en Fuencaliente, y más allá de la preocupación lógica que nos plantea la alcaldesa de ese municipio, basta estar en la calle para que los vecinos se te acerquen como consejero del Cabildo y te planteen su incomprensión sobre todo en la forma de ejecución de esta vía. Queremos que la obra se haga de forma diligente y echamos de menos un mayor nivel de resolución para terminar una obra que no puede seguir retrasándose en el tiempo”.

El consejero aseveró que “el nivel de incumplimiento con La Palma va más allá de la carretera del Sur”, afirmación que sustentó en el hecho de que “a día de hoy seguimos esperando por las medidas correctoras que puedan evitar escorrentías en la carretera del norte”. Ambas vías estratégicas del territorio palmero son motivo de periódicos debates entre los gobiernos insular y regional, y dado que “adquieren compromisos que no cumplen y no podemos esperar indefinidamente por unas obras que deberían estar terminadas”.



“Han utilizado el convenio de carreteras como moneda de cambio”

El consejero de Infraestructuras del Cabildo advierte: “Hay que tener prudencia porque el convenio de carreteras Madrid Canarias aún no está firmado”. Anticipa que “es una buena noticia que por fin tengamos un poco más cerca la firma del convenio, pero ya hemos dicho y nos reiteramos, que no necesitábamos los Presupuestos Generales del Estado para contar con esta herramienta de financiación vital para la Isla, y que podía haber estado mucho antes si el Gobierno de España hubiera tenido voluntad de dar respuesta a esta necesidad aprobándolo por decreto”. La Palma recibirá en inversión viaria, y en el marco de este acuerdo bilateral, un total de 219 millones de euros. Acusa al PP de “haber puesto como moneda de cambio este convenio de carreteras y su importancia en términos de inversión y de mejora de infraestructuras viarias en la Isla, para aprobar las cuentas de este año”. “Han alargado hasta el mes de mayo este convenio y eso, desde un punto de vista político no es una buena práctica”. El nuevo convenio de carreteras para Canarias, supone para La Palma 31 millones de euros menos que el anterior.