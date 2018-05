“Nuestra unión con Coalición Canaria es un matrimonio de conveniencia”

José Miguel Bravo de Laguna atiende la cita con DIARIO DE AVISOS con una sonrisa. Nos anuncia que el acuerdo de Unidos por Gran Canaria con Coalición Canaria se rubrica los próximos días. Mañana llevará su propuesta de alianza con los nacionalistas al consejo directivo de su partido. Los nacionalistas lo ratificarán en su Consejo Político Nacional, su órgano decisorio más importante entre congresos. No se le recuerda un gen nacionalista en su dilatada carrera política. Hay quien piensa que Bravo de Laguna se va a subir a un coche (CC), que va en sentido contrario de los intereses de Gran Canaria. Él confía en poder reconducir ese kamikaze que es el poder hegemónico de Tenerife. Ése es su principal objetivo. Espera que en este próximo enlace, CC no lo deje en el lecho marital con el pijama puesto.

-Usted tiene una dilatada vida política. ¿Qué valoración hace de su carrera?

“He tenido la enorme fortuna de participar en acontecimientos históricos de la política española que también es la canaria. No en vano, fui diputado constituyente desde 1977 con la Unión del Centro Democrática (UCD), con Adolfo Suárez de presidente. Yo estaba en la UCD y continúe como diputado hasta el final, el 82 que desapareció. Continué siendo diputado y estuve en las Cortes Generales cuatro legislaturas hasta 1989. En esta etapa, parte de esos años fui el secretario general del Partido Liberal a nivel nacional y luego, ya en las Islas, fui diputado del Parlamento de Canarias durante 12 años, tres legislaturas y 8 años presidiendo el Parlamento. La experiencia en la política nacional como en la política canaria me ha dado una visión, que puede estar equivocada o no, y tengo mi planteamiento sobre la realidad canaria. Conozco muy bien todas las islas, he estado en todas ellas. He sido presidente regional del PP. Canarias es una comunidad autónoma de carácter insular, fundamentalmente insular. La suma de islas que configura este archipiélago. En todos los archipiélagos que yo conozco, Madeira, Azores, etcétera, se producen determinados problemas como consecuencia de combinar, qué es necesario hacer, combinar los problemas de ámbito autonómico, que existen, y los que son propios de cada isla, que tienen sus necesidades propias e infraestructuras propias”.

-Su análisis se parece mucho al que hacía hace unas semanas el líder histórico de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Tomás Padrón, y al de Mario Cabrera, fundador de Asamblea Majorera…

“Es que no deben ser análisis demasiado diferentes porque son realidades evidentes. Usted me ha nombrado a Tomás Padrón, líder histórico de la AHI, y a Mario Cabrera, fundador de Asamblea Majorera, y son dos islas bien diferentes. Decir que los problemas de Fuerteventura y de El Hierro son idénticos es mucho decir. Hay ciertos problemas idénticos, que forman parte de la identidad como canarios, la distancia, la ultraperificidad, el Régimen Económico y Fiscal por la compensación de la lejanía, de la insularidad y todo y eso, y al mismo tiempo el tema de la insularidad es diferente, en este caso concreto, El Hierro y Fuerteventura”.

-¿Qué le parece la modificación de la La ley electoral?

“La propuesta que hemos hecho desde Unidos por Gran Canaria es volver a tener circunscripciones insulares, incluso el mantenimiento de la triple paridad, me parece que es defendible, aunque también hemos propuesto unas listas restos de carácter provincial para darle más diputados a Tenerife y Gran Canaria, porque, de alguna manera, se corregiría, no de manera matemática o absoluta, pero, de alguna manera se corregiría la desproporción de representación de esas dos islas más pobladas. Ahora bien, sobre todo, nosotros hacemos hincapié en que exista un tope regional para acceder al Parlamento. Se eligen por isla, pero habría que tener el 3% de tope regional”.

-¿Qué opina del borrador del nuevo Estatuto de Autonomía?

“Me parece que el borrador que está en Madrid tiene más de 200 artículos, más de los 169 que tiene la Constitución. Resulta que tenemos un Estatuto de Autonomía que establece una serie de derechos y cosas, en mi opinión, excesivas. Dicho esto, no quiero que de mis palabras se desprenda que me opongo a la reforma del Estatuto ni nada por el estilo, ni a la incorporación de nuevos derechos ni digamos las particularidades de Canarias. Pero, la verdad, como jurista, a mí las leyes excesivamente amplias siempre me dan un poquito de miedo, parecen más reglamentos que leyes”.

¿Cómo ve la actualidad política en Canarias?

“Soy enemigo de los análisis excesivamente drásticos. Para mí, lo más preocupante de la situación canaria son las bolsas de pobreza, de marginación social, es decir, que hay mucha gente afectada, no solamente por la crisis económica, sino es una pobreza estructural. Canarias tiene unas rentas bajas, una, a veces, baja cualificación profesional, la gente tiene un bajo nivel de preparación, de educación y por tanto, todos los poderes públicos tienen que hacer un esfuerzo enorme en materia educativa y en materia de mayor igualdad social, sin que caigamos en los tópicos de que aquí todos los perros se atan con longaniza y que todas las administraciones publicas lo que tienen que soltar dineros sí o sí, porque ese dinero sale de algún sitio”.

-¿Cómo ve el fenómeno Ciudadanos en 2019 en Canarias?

“Es, sin duda, un fenómeno muy importante, en principio, de trasvase de votos del PP, PSOE y hasta de Podemos. Con el tema de Cataluña, sobre todo, ha conseguido consolidarse de manera importante, quizá, porque no gobiernan. En todo caso, yo creo que Ciudadanos es una consecuencia de que el bipartidismo imperfecto de PP y PSOE se ha roto. Se ha roto por la derecha, por Ciudadanos y por la izquierda por Podemos. Por tanto, estamos más avocados a un cuatripartito, por así decirlo, en el panorama político nacional, que a un bipartidismo de nuevo. Un año hasta las próximas elecciones pueden dar mucho de sí. Ciudadanos no tiene consolidada una infraestructura municipal, ni local, ni insular, ni casi autonómica, es decir, son unas siglas muy atractivas y tienen gente, digamos, con mucho prestigio político”.

-Las encuestas le dan 10-12 diputados en el Parlamento de Canarias. ¿Lo ve viable?

“Si entran, no sería extraño. Ha habido movimientos muy importantes en todas las fuerzas políticas que han tenido altibajos. Por tanto, las fuerzas políticas también se han debilitado y han perdido consistencia en Canarias. A mí una de las cosas que más me preocupa del panorama político es la fragmentación excesiva, porque eso hace más ingobernable Canarias. Y de ahí nace la justificación de que nosotros estemos negociando o previendo la posibilidad de ir conjuntamente para aunar esfuerzos, porque, si no, la fragmentación puede ser excesiva”.

-El acuerdo de Unidos por Gran Canaria con CC se firma la semana que viene, ¿no?

“Esperemos que sí. Usted sabe que estas negociaciones pueden terminar en buen puerto o puede que haya algún elemento que las impida. Nosotros tenemos la firme convicción de que tanto a CC como a Unidos por Gran Canaria, por distintas razones y por intereses comunes, sobre todo, en Gran Canaria, nos importa el sumar esfuerzos. ¿Por qué en Gran Canaria? El nacionalismo canario refleja que CC donde está más débil es en Gran Canaria, y como yo siempre digo, si CC tiene un déficit en Gran Canaria y es el partido que está gobernando en las islas, eso hay que reforzarlo. Nosotros por otra parte, como Unidos por Gran Canaria, vamos a seguir defendiendo que Gran Canaria necesita una serie de actuaciones especiales porque es la isla que más necesidades sociales tiene. Creo que podemos converger”.

-¿Cuáles son las exigencias de Unidos por Gran Canaria para llegar a un acuerdo con CC?

“Estas son unas conversaciones de interés recíproco. Esto, por así decirlo, en términos coloquiales, es un matrimonio de conveniencia, vamos a llamarlo así. Más que una declaración de amor, es un matrimonio de conveniencia, pero estos, a veces, son los matrimonios más duraderos, el interés de que ambas partes confluyen. Y la gente no lo tiene que interpretar mal, sino que tienen que interpretarlo bien. Porque es un ejercicio de democracia y transparencia y si lo hacemos antes de las elecciones no estamos engañando al electorado”.

-Pero, una duda, ¿es usted nacionalista?

“Yo soy canario insular, por tanto, puedo encajar perfectamente en lo que yo denominaría el nacionalismo insular canario. Eso sí, no soy independentista”.

-¿No le parece raro pactar con CC?

“¿Por qué no? Yo pacté con CC siendo presidente del PP. Le di el voto a Manuel Hermoso y luego a Román Rodríguez. ¿Por qué entonces se vio con naturalidad y si ahora pactamos se ve como una

cosa rara? El PSOE y el PP han gobernado con CC. Ahora resulta que ellos lo podían hacer y es raro que yo pacte, no para formar gobierno, que conste. Estamos haciendo una propuesta de futuro para las próximas elecciones. Me critican porque parece una contradicción por haber defendido Gran Canaria y ahora pactar con CC. Eso quiere decir que los demás han hecho una defensa muy floja de esta isla.”

-¿Cómo sería su defensa de Gran Canaria dentro de CC?

“Voy a seguir defendiendo a Gran Canaria y lo voy a seguir haciendo en positivo. Mire, yo he visto una especie de espejo en Antonio Morales. Él, como presidente del Cabildo de Gran Canaria, copia algo de mi discurso en la defensa de Gran Canaria, pero lo hace peor, con menos datos, menos convicción y con menos sentimiento que yo. Pero, al mismo tiempo lo hace con negatividad, oponiéndose, aislándose y ésa no es la manera de arreglar los problemas de Gran Canaria. Lo que no tiene sentido es que esté gobernando las islas una fuerza política con 18 diputados como es CC y apoyada, por ejemplo, por los tres diputados gomeros. Estos diputados tienen más peso parlamentario que el único diputado que tiene CC en Gran Canaria y eso no tiene mucho sentido. Por eso, esta región está desequilibrada. Es un coche con una rueda pinchada que es la rueda de Gran Canaria”.

-Pero parece que subirse al coche o al carro de CC es ir en sentido contrario…

“Va en sentido contrario porque nadie se ha subido con fuerza suficiente en ese carro para intentar corregir en la dirección correcta que es la del equilibrio regional. Mire, aquí hay dos modelos de autonomía, yo siempre lo he dicho, hay un modelo de autonomía con una isla hegemónica y seis satélites y un modelo de autonomía equilibrada, que es la que yo he defendido siempre, he sido coherente”.

-¿Buscan ustedes entonces ese equilibrio?

“El reequilibrio. Gran Canaria es la quinta isla en renta per cápita de todo el Archipiélago. En mi opinión, los grancanarios tenemos derecho en decir que vamos a mejorar eso. No es ir contra Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura, sino mejorar la situación de Gran Canaria para equipararla al resto”.

-¿Cuál sería el planteamiento, entonces?

“Canarias debe alcanzar el equilibrio desde el punto de vista político, que no haya una fragmentación de fuerzas políticas, que sea gobernable, que tenga una posición de centro, no con radicalismos de izquierdas o de derechas. Veo que Gran Canaria, en este momento, tiene una cierta debilidad política, por lo menos, en los ámbitos en los que se gobierna en Canarias. Quiero contribuir a cambiar ese papel de Gran Canaria y activar esto de manera positiva”

-Comprenderá que esto no se entienda mucho en la isla por antonomasia de CC, Tenerife…

“Yo comprendería que haya recelos, naturalmente, esto no puede ser una cosa que convenza a todo el mundo al 100%, porque estamos ante una situación complicada. Y todas estas cosas complicadas, siempre son difíciles de entender. Yo he tenido muchas conversaciones con dirigentes politicos, con Clavijo o Carlos Alonso y todos participan de la necesidad de que se refuerce el centro nacionalista o nacionalismo insular en Gran Canaria es bueno para todo el conjunto del Archipiélago. Ahora, si alguien lo interpreta eso como que le vamos a quitar a los demás, es que están en la tesis de una isla hegemónica”.

-Le pregunto ahora por líderes históricos de nuestras islas. ¿Qué opinión tiene de Manuel Hermoso?

“Ayer (por el jueves), precisamente asistí a un acto en el que estuvieron los expresidentes, y él tuvo la valentía de reconocer que parte de sus planteamientos excesivamente insularistas del principio, cuando hablaba de la hora de Tenerife, fueron quizás erróneos, desde el punto de vista que después, fue presidente de la comunidad autónoma. Ahí se dio cuenta de que tenía que tener un punto de vista más autonómico. Eso le honra”.

-¿Román Rodríguez?

“Creo que era un político muy pragmático. Yo le conocí como presidente del Gobierno en CC. Ahora mismo, tiene una posición difícil dentro de Nueva Canarias porque creo que el liderazgo de su partido en Gran Canaria se lo ha arrebatado Antonio Morales”.

-¿Lorenzo Olarte, con quien creo que tuvo alguna discrepancia?

“Con Lorenzo tuve algunos encuentros y algunos desencuentros importantes desde la UCD, partido que abandonó antes de su final en 1982.”

-¿Jerónimo Saavedra?

“Tiene una valoración extraordinaria porque se la ha ganado, porque es un gran político”.

-¿José Manuel Soria?

“Me temía que me preguntaras por José Manuel Soria. Como hemos tenido determinados desencuentros muy señalados, yo preferiría no contestarte porque cualquier cosa que yo dijese, pues podría

interpretarse en términos de rencor. Tengo muchos defectos, pero no soy una persona rencorosa. La relación con José Manuel Soria ya pasó, ahora es lamentar la leche derramada. Creo que cometió un error político importante al no proponerme de nuevo como candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, y eso ha tenido consecuencias que todo el mundo sabe cuáles han sido para él, para mí y para el PP. Basta con ese recuerdo”.

-El actual presidente, ¿Fernando Clavijo?

“Creo que es un presidente bien intencionado, que tiene las ideas claras, que quiere renovar por así decirlo el espíritu autonómico y el espíritu de reequilibrio en la región. Creo que es una persona que apuesta por este pacto, porque es bueno por la región y porque es bueno para Gran Canaria”

-¿El candidato de Coalición Canaria debe ser de Tenerife o de otra isla?

“Eso lo decidirá, fundamentalmente, CC. Nosotros vamos a ir juntos también en las elecciones autonómicas. Vamos a ser socios muy leales, por lo tanto, el candidato que se decida, es el que vamos a apoyar. Tal y como están las cosas hoy, lo más lógico es que repitiera Fernando Clavijo”.

Don Tancredo se dice que fue un novillero que allá por finales del XIX o comienzos del XX comenzó a hacer la suerte taurina que hoy se conoce con este nombre. El individuo que representa el don Tancredo se viste enteramente de blanco, se pinta la cara también de este color y se sube a un pequeño pedestal en medio de la plaza. Debe ser un hombre bravo. En los lances taurinos la quietud es virtud y esto también ocurre en política, siempre que el noble arte de detenerse tenga que ver con el poder. Ahí quieren pararse todos. Da igual si tienen que casarse políticamente con el que ha sido su enemigo político. Bravo de Laguna se mide ahora con los poderes de los “áticos” nacionalistas. Matrimonios más complicados no se recuerdan, pero Bravo de Laguna se ha parado en medio de la plaza (las corridas están prohibidas en Canarias) y pretende lidiar al “toro coalicionero”. Todo por permanecer en el candelero. Pero el “toro coalicionero” también pretende rascar en plaza “enemiga”, Gran Canaria, a pesar de los intentos fallidos con Bañolas, Julios y Pablo Rodríguez. Tras la marcha de Nueva Canarias, CC es políticamente mucho menos en la isla vecina, que una vaquilla en términos taurinos. Cargos y vicepresidencias se han repartido. Ahora, CC quiere crecer como vaquilla en esa plaza, aunque haya que casarse con un viejo enemigo. Todo por hacer un Don Tancredo en los sillones del Gobierno de Canarias. Bravo.