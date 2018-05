Victoria histórica de la coalición opositora de Malasia en las elecciones generales

Mahathir Mohamad, que ha logrado una histórica victoria en las elecciones generales de Malasia, no jurará el cargo como nuevo primer ministro del país este jueves, según ha informado un portavoz del palacio real, sin dar razones.

El primer ministro electo dijo después de declarar la victoria que el rey firmaría su carta de nombramiento como primer ministro de la monarquía constitucional de Malasia durante una ceremonia este jueves en el palacio real en la capital, Kuala Lumpur.

Sin embargo, las autoridades de Palacio han informado de que no habría tal evento y un portavoz de Mahathir, ex primer ministro de 92 años, ha señalado que no había tenido noticias de Palacio.

La alianza opositora de Mahathir ganó este miércoles la mayoría simple que necesitaba para formar un nuevo gobierno en las urnas, un resultado sorprendente que pondrá fin a seis décadas de gobierno de la coalición del hasta ahora primer ministro Nayib Razak.

Los malasios han celebrado la victoria inesperada de Mahathir sobre Nayib, cuya popularidad se había desplomado por los crecientes costes de vida y tras el escándalo de un injerto multimillonario en 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Mahathir lideró Malasia durante 22 años y su regreso inesperado pone fin al gobierno previamente ininterrumpido de Barisan Nasional (BN), la coalición que ha gobernado Malasia desde que se independizó de Reino Unido en 1957.

“No buscamos venganza… Lo que queremos es restablecer el estado de derecho”, ha afirmado Mahathir sobre el régimen plagado de escándalos de Nayib.

La coalición de Mahathir, que cuenta con los votos urbanos y el apoyo de las minorías étnicas de comunidades chinas e indias, había esperado que el veterano líder malasio ganara a los votantes generalmente leales al BN.

Según los resultados oficiales, Mahathir Paktan Harapan (Alianza de la Esperanza) ha ganado 113 de los 222 escaños del Parlamento, asegurando la mayoría simple que requería para gobernar. La coalición BN de Nayib solo ha logrado 79 escaños.

Mahathir ha prometido revertir un impuesto a los bienes y servicios introducido por Nayib durante sus primeros 100 días en el poder y revisar las inversiones extranjeras.

Mahathir ahora debe manejar una dividida coalición de cuatro partidos y dejar paso al líder opositor encarcelado Anwar Ibrahim para convertirse en el próximo primer ministro.

“Tengo que manejar presidentes de cuatro partidos diferentes. Va a ser un dolor de cabeza”, ha afirmado a los periodistas.