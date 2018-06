Ábalos quiere dejar a los canarios sin las nuevas ayudas a los vuelos en verano

El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, decepcionó ayer a miles de canarios que esperaban con ansiedad la inminente aprobación del aumento al 75% de las subvenciones de los billetes de avión y barco entre las Islas y la Península con vistas a este verano. Para sorpresa e indignación de los isleños, compartida con los residentes de Baleares, Ceuta y Melilla, Ábalos anunció ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita nada menos que seis meses para que entre en vigor el reconocimiento de este derecho de los canarios, cuando la medida fue aprobada por casi todos los partidos a través de una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, cuya definitiva aprobación está prevista para hoy jueves en el Congreso de los Diputados.

En respuesta a una pregunta de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, el ministro aseguró que “el problema” con el descuento de residentes es que se han “encontrado” con unos PGE que “no facilitan la implementación inmediata de esta cuestión”. Según Ábalos, el hecho de que las cuentas estatales deriven la implementación de esta bonificación al Gobierno implica que deba aprobarse un decreto, previa toma en consideración del Consejo de Ministros. “Todo esto tiene una duración, en el menor de los casos, de seis meses. Lo siento, es lo que nos hemos encontrado”, dijo Ábalos, quien añadió que este problema no se habría dado si se hubiese redactado este descuento como se redactó el del 50% en las cuentas de 2017. Sin embargo, lo que no dijo ayer es que su partido, el PSOE, votó a favor de dicha enmienda con tal redacción, como hicieron también el entonces partido gubernamental, el PP; el que promovió la mejora, Nueva Canarias (NC), la propia Coalición Canaria y Ciudadanos.

El anuncio de Ábalos ha causado un terremoto político en los territorios afectados y, desde luego, en Canarias. Tanto la propia Oramas desde su escaño en el Congreso como ayer el presidente de NC, Román Rodríguez, en manifestaciones a DIARIO DE AVISOS, mostraron su indignación por una demora que consideran injustificada, a la par que exigieron que se aprueben las nuevas subvenciones en el Consejo de Ministros previsto para mañana viernes a través de un decreto ley.

“Queremos una solución inmediata ante un retraso que consideramos inaceptable”, declaró ayer Román Rodríguez, quien difícilmente podía ocultar su indignación por lo sucedido. El presidente de NC explicó que el cambio de sistema al que alude Ábalos entre 2017 y el año en curso “fue una propuesta directa del Ministerio que todos los partidos aprobamos y que, de cualquier modo, en absoluto impide al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar por decreto ley en el próximo Consejo de Ministros el aumento. Si, como dice, ya tiene redactado el decreto, que le añada la palabra ley”, ironizó el político grancanario. “Si el Gobierno quiere, lo puede aprobar el viernes”, insistió Román Rodríguez. En su opinión, la decisión del Ejecutivo socialista es una “malísima” noticia que esperan que no tenga que ver con la intención de ahorrarse los 150 millones de euros del coste de la citada bonificación.

En términos similares se pronunció Oramas en su réplica de ayer al ministro en el Congreso. “He contado hasta diez para responderle. Sobre todo por el tono”, contestó en su turno de réplica Oramas al ministro, y le exigió que dé “soluciones” y deje de “escaquearse”. Oramas admitió que en la enmienda a los Presupuestos se facultaba al Gobierno para la entrada en vigor de esta bonificación, pero dijo que el Ejecutivo puede hacer que sea efectivo desde el mismo 1 de julio vía orden ministerial o decreto ley.

Sin embargo, la reacción del PSOE en Canarias fue cerrar filas con el ministro Ábalos, acusando al PP en primera instancia de que no haya entrado en vigor la bonificación del 75% para el transporte de residentes en las Islas, y, en menor medida, de CC y NC.

Según aseguró ayer el secretario regional de los socialistas, Ángel Víctor Torres, “el ministro de Hacienda anterior, Cristóbal Montoro, debió establecer para su aplicación el mismo procedimiento que se llevó a cabo en el 2017 para el descuento en el transporte entre islas, pero utilizó una fórmula diferente, la del real decreto, a sabiendas de que esto retrasaría la bonificación de los viajes marítimos y aéreos, no solo de Canarias, sino también de Baleares, Ceuta y Melilla, con el único objetivo de que no se descuadrasen los Presupuestos de 2018”. Torres quiso denunciar la demagogia de CC, “que ahora grita contra el Partido Socialista cuando antes callaba de forma cómplice con el PP”. No se entiende la postura de un partido que no se había preocupado lo más mínimo hasta el día de hoy en conocer el formato en el que se había aprobado la mencionada medida. “Hay que exigir a Coalición Canaria menos titulares y más efectividad”. De igual forma, Torres entiende inadmisibles las críticas de NC, “por cuanto fueron copartícipes de la enmienda”.

CC pretende culpar ahora a NC de un texto que votó a favor

Coalición Canaria pretende sacar rédito partidista del retraso en el aumento al 75% de las subvenciones de los billetes de los vuelos entre Canarias y la Península, a pesar de que su diputada, Ana Oramas, votó a favor de la enmienda cuya redacción achaca ahora a NC, el partido que negoció la mejora con el entonces Gobierno del PP. Algo similar hizo ayer el propio ministro José Luis Ábalos, cuando también su partido, el PSOE, votó a favor de una enmienda de la que ahora, interesadamente, intentan renegar.