El dardo de Bertín Osborne sobre el Aquarius que no va a gustar nada a Pablo Iglesias

El presentador de televisión y cantante Bertín Osborne ha dado, otra vez, una polémica entrevista en la que, sin pelos en la lengua, ha opinado sobre política, inmigración y hasta sobre Franco.

En su encuentro en Distrito TV, Osborne ha opinado acerca de la migración de miles de personas y sobre el caso concreto del Aquarius. “Pero, ¿vamos a ayudar a todo el mundo? Porque si les vamos a dar sanidad, vivienda, educación… vamos a arreglar primero el drama de los españoles”, ha dicho en la entrevista. “¿Por qué no van todos a la mansión de Pablo Iglesias? Es muy grande, 500 metros cuadrados, y la Moncloa es grande. Que no vendan una falsa solidaridad con el dinero de los demás”, sentenció el presentador, antes de añadir que “esto no es Suiza, macho. ¿Qué porcentaje de parados tenemos en España? Eso hay que verlo, que hay muchos españoles que no tienen dónde caerse muertos”. “Me gustaría que la casa de Iglesias fuera más grande para que después no diga que los que tenemos casas grandes las hemos mangado”, sentenció.

La crisis migratoria no fue el único tema de actualidad al que se refirió el presentador de ‘Mi casa es la tuya’. Respecto al posible traslado de los restos del dictador Francisco Franco, Osborne ha soltado un “me la suda donde esté”.