Clavijo pedirá a Sánchez que también reúna a la Conferencia de Presidentes

A día de hoy, Fernando Clavijo y Pedro Sánchez se parecen al menos en dos aspectos: gobiernan en minoría y están de gira. Aparte de su periplo exterior, el jefe de la Moncloa inició el lunes la ronda de contactos con los mandatarios autonómicos. Después del vasco Iñigo Urkullu, Sánchez recibirá el 9 de julio al catalán Quim Torra. El 17 hará lo propio con el gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el lunes 23, con la de Andalucía, Susana Díaz. Es así por orden de aprobación de los respectivos estatutos de autonomía. Cuando le toque, Clavijo le pedirá que convoque la Conferencia de Presidentes. La última, la sexta, se celebró en enero de 2017. Entre los pactos firmados con Mariano Rajoy hay uno para negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. Sobre ese eje pivotó ayer la sesión de control al Gobierno: tres de las seis preguntas al presidente y una al vicepresidente.

La renuncia de Pedro Sánchez a reformar el maltrecho modelo de 2009 ha soliviantado a las comunidades autónomas, incluidas las gestionadas por el PSOE. En este pleno, el grupo de Nueva Canarias en la Cámara legislativa autonómica desplegó el paraguas ante el aluvión de reproches provenientes del Ejecutivo regional, de CC-PNC, del PP y, suavizados, del Mixto (ASG). Fernando Clavijo se revolvió en su conocida postura: reclamó “firmeza” y “unidad” para revertir la infradotación financiera de Canarias. “Que no suspenda el partido”, exclamó en referencia al Gobierno de la nación. “Es importante que el debate se mantenga vivo”, enfatizó, aunque se alargue indefinidamente, hasta que concurran las circunstancias adecuadas. “Canarias está el 9,78% por debajo de la media”, espetó, a pesar de que este año llegarán 416 millones de euros más. “En 2019, cuando se recuperarán unos 700 millones, será del 4,32%. Seguiremos estando por debajo. Los datos de la renta per cápita, de la pobreza o de la dependencia se derivan de eso. Si en una carrera con coches de 500 caballos, a ti te dan uno de 200, que no te exijan que ganes”.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, hurgó en la llaga del bilateralismo: “Deseamos el máximo diálogo [entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas]; pero, sobre todo, queremos que se desarrollen acuerdos multilaterales para abordar este misión desde la transparencia, con la presencia de todas las comunidades en torno a una mesa y estirar los avances logrados en la comisión de expertos de los presidentes autonómicos con el PP”. Si bien atribuyó la decisión de Pedro Sánchez a “la descripción de una realidad, de un arco parlamentario en el que con 84 diputados de 350 se dificulta la capacidad de consenso”, transmitió su temor a que “algunas comunidades autónomas, como Cataluña, que acumula una deuda pública de 54.000 millones de euros y que ha sido insolidaria, salga beneficiada” del café a solas.

Román Rodríguez reiteró su argumento de que “es preferible el statu quo actual antes que una mala financiación autonómica”. El líder de NC alertó de que, “sin recursos adicionales significativos y sin peso político, estamos condenados”. Rodríguez esgrimió “el carácter estratégico y fundamental” del sistema de financiación autonómica en “el Estado federal español”. En descargo de Sánchez, alegó que “nunca ha habido acuerdos fáciles” entre las 15 comunidades de régimen común (sin contar al País Vasco y Navarra). “Hace nueve años, la situación de Canarias empeoró. Hasta 2016, perdimos entre 600 y 700 millones de euros anuales; principalmente por el error de contabilizar los ingresos del Régimen Económico y Fiscal (REF) como recursos de la financiación autonómica. Empezamos a recuperar posiciones, con los 300 millones al año del IGTE [Impuesto General por el Tráfico de Empresas] y, afortunadamente, en los Presupuestos del Estado de 2017 sacamos los recursos del REF de la financiación autonómica”. Este compromiso se tradujo en 220 millones adicionales para los servicios sociales.

Ante Pablo Rodríguez, Australia Navarro (PP) censuró que Canarias haya “dejado de ser una razón de Estado para volver a la periferia”.