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Nueva Canarias rechaza acudir a la mesa promovida por Primero Canarias por servir a los intereses del transfuguismo y de la derecha canaria

NC-BC acusa de “cinismo político” a quienes rompieron el espacio histórico de la izquierda nacionalista canaria y ahora apelan a la unidad y a la subordinación a CC
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Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha rechazado la invitación cursada por Primero Canarias para participar en la denominada “Mesa de Partidos” de cara a las próximas elecciones generales, al considerar que dicho espacio “carece de credibilidad política y responde a una estrategia diseñada para reforzar a la derecha canaria y hacerle el juego a Coalición Canaria y a Fernando Clavijo”.

Desde la organización de la izquierda canarista se considera “profundamente cínico” que quienes “han contribuido activamente a romper un espacio histórico de la izquierda nacionalista, apelando constantemente a la confrontación y a la deslealtad política”, pretendan ahora “erigirse en impulsores de una supuesta unidad nacionalista”.

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NC-BC afirma con claridad que “no se siente representada ni política ni ideológicamente en ese espacio”, que define como “un proyecto orientado a apuntalar a la derecha canaria, esa que históricamente ha gobernado para las minorías pudientes del archipiélago y no para la mayoría social de nuestras islas”.

La organización considera además que las recientes campañas y posicionamientos públicos de Primero Canarias “confirman una deriva política preocupante”, señalando que se trata de “una formación nacida del transfuguismo político y que ha abrazado discursos y prácticas propias de la ultraderecha”.

Frente a ello, NC-BC reafirma su compromiso con “la construcción de un espacio amplio, progresista y de obediencia canaria, que represente a la mayoría social del pueblo canario”.

“Canarias necesita una alternativa política que defienda el territorio frente al desarrollismo descontrolado, que establezca límites claros a la especulación inmobiliaria y que fortalezca los servicios públicos esenciales desde la base del autogobierno”, sostienen desde NC-BC.

NC-BC asegura que seguirá trabajando “desde la coherencia y la defensa de los intereses de la mayoría social canaria” para consolidar “un proyecto transformador, ecologista, feminista y profundamente democrático, capaz de defender los servicios públicos, la democracia y la identidad canaria en Madrid”.

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