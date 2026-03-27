Nueva Canarias denuncia que el modelo turístico “no se traduce en prosperidad”

Poco más de diez minutos -de la hora que duró la comisión parlamentaria sobre “Turismo y Empleo”– fue el tiempo que se dedicó ayer a analizar los impactos del modelo turístico del Archipiélago. “Canarias tiene un problema grave con su modelo, como demuestra la realidad cotidiana de nuestra gente”, denunció la diputada por Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Natalia Santana, tras el resto de intervenciones, que se centraron en asuntos como los nuevos mercados o los efectos de la guerra en el sector.
Frente a una gestión, según el Gobierno, exitosa y que acumula cifras turísticas récord, la diputada criticó que “lo que usted presenta en las ferias no se traduce en prosperidad para la mayoría social” dirigiéndose a la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León (PP).
En su intervención, destacó que “no es normal que, en medio de ese supuesto éxito, seamos la comunidad con los salarios más bajos, con la cesta de la compra más cara y con un alquiler inalcanzable”, evidenciando un modelo que, “sobre el papel funciona, pero no se refleja en el día a día de los canarios y canarias”.
Santana también subrayó la “contradicción” de sus socios de Coalición Canaria: “Hablan de moratoria turística y de limitar el crecimiento, pero cuando traemos esas propuestas a esta Cámara, votan en contra”.
Frente a estas acusaciones, la consejera respondió que, para Nueva Canarias, “transformar el modelo significa parar”, recordando que la última moratoria en 2009 tuvo un coste de 700 millones en indemnizaciones a seis promotores. Para de León, soluciones como la moratoria o la ecotasa son “el chocolate del loro”. Y afirma que “si queremos transformar el modelo, tenemos que diversificarlo apoyando a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas turísticas del Archipiélago”.