Nueva Canarias denuncia que el modelo turístico “no se traduce en prosperidad para las Islas”

Poco más de diez minutos -de la hora que duró la comisión parlamentaria sobre “Turismo y Empleo”- fue el tiempo que se dedicó esta mañana a analizar las repercusiones del modelo turístico del Archipiélago. “Canarias tiene un problema con su modelo, un problema grave, como demuestra la realidad cotidiana de nuestra gente”, denunció la diputada por Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Natalia Santana, tras el resto de intervenciones, que se centraron en asuntos como la búsqueda de nuevos mercados o el posible aumento de turistas debido a la guerra en Irán.
Frente a una gestión que, según Santana, el Gobierno considera “un éxito” y que acumula cifras turísticas récord, la diputada criticó que “lo que usted presenta en las ferias no se traduce en prosperidad para la mayoría social de Canarias”, dirigiéndose a la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León (PP).
En su intervención, destacó que “no es normal que, en medio de ese supuesto éxito, seamos la comunidad con los salarios más bajos, con la cesta de la compra más cara y con un alquiler inalcanzable”, evidenciando un modelo que, “sobre el papel funciona, pero no se refleja en el día a día de los canarios y canarias”.
Santana también subrayó la “contradicción” de sus socios de Coalición Canaria: “Hablan de moratoria turística, de limitar el crecimiento, de ordenar y de implantar una tasa en Fuerteventura, pero cuando traemos esas propuestas a esta Cámara, votan en contra”.
Frente a estas acusaciones, la consejera de Turismo respondió que, para Nueva Canarias, “transformar el modelo significa parar”, recordando que la última moratoria en 2009 tuvo un coste de 700 millones en indemnizaciones a seis promotores. Para Jessica de León, soluciones como la moratoria o la tasa turística son “el chocolate del loro”, ya que, según ella, “el debate es mucho más profundo”.
Afirma además que: “Si queremos transformar el modelo, tenemos que diversificarlo y apoyar a los autónomos… que son los que generan ingresos, empleo y empleo de calidad”.