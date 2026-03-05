El turismo deja 2.241 millones en Canarias en un mes récord, el mayor gasto en 11 años

El gasto turístico continúa disparado en las Islas y anotó el pasado mes de enero la cuarta mayor cifra mensual de la serie histórica que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que registra los datos desde octubre del año 2015.
Además, enero fue el mejor primer mes del año de los últimos once, al contabilizarse un gasto de 2.241 millones de euros por parte de los turistas internacionales que pasaron unos días de vacaciones en Canarias. La cifra supera en un 3,6% el gasto récord de un año antes coloca al Archipiélago a la cabeza del país en este indicador.
Los datos de la Encuesta de Gasto Turístico revelan, además, que el gasto medio global por persona fue de 1.570 euros, cifra que se redujo levemente (-1,2%). No obstante, el desembolso medio por persona y día, de 193 euros, sí experimentó un incremento del 7,6%, al reducirse la estancia media hasta los 8 días
La explicación a este nuevo récord de gasto global se encuentra en el incremento de visitantes de otros países que llegaron a las Islas en el mes de enero, un total de 1.427.922, cifra que supone un incremento del 4,9% en relación con el mismo mes del pasado año y que marca un nuevo récord turístico para la comunidad autónoma. Con estos resultados, Canarias no solo encabezó la llegada de viajeros internacionales a España, sino que además, concentró el 27,8% del total de 5,1 millones que recibió el país en el primer mes del año.
Los datos por países muestran un claro predominio de los turistas llegados de Reino Unido, con 459.840, seguidos de los alemanes, con 245.454 vajeros. A ellos se sumaron los procedentes de Irlanda, con 96.263 turistas, los viajeros de Países Bajos (69.501) y los procedentes de Noruega (63.116).
Las cifras de gasto y visitantes parece que aún no tocan techo en las Islas, que se encuentran estos días promocionando sus atractivos en la feria ITB de Berlín, una de las más relevantes del sector. El alemán es para Canarias uno de sus mercados “más rentables”, que generó en 2025 una facturación de 4.193 millones, el 18 % del total de gasto turístico registrado en Canarias el pasado año.
Así lo afirmó el martes la consejera de Turismo, Jéssica de León, durante la inauguración del pabellón de Canarias en la feria, al tiempo que señaló que el gasto medio por turista alemán es uno de los más altos, dada su mayor estancia media. A ello se suma que ees un viajero que mantiene una alta fidelidad” con Canarias.