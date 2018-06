El nuevo Estatuto acaba con los aforamientos de los políticos en Canarias

El futuro Estatuto de Autonomía de Canarias incluirá una notable mejora gracias a una enmienda aprobada durante la reunión de la Ponencia del Congreso celebrada el pasado jueves por la cual se acaba con el aforamiento de los políticos de las Islas, quienes ahora serán juzgados en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, y no en los tribunales de mayor rango como venía ocurriendo hasta ahora. La principal artífice de esta conquista democrática es la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, impulsora de la reforma en cuestión y que finalmente, ha contado con el apoyo del resto de partidos.

“Se aceptó finalmente, pero nos costó lo nuestro, no se crea”, apuntaba ayer a DIARIO DE AVISOS Melisa Rodríguez, quien calificó como “un gran paso” la supresión de los mismos. “No todos estaban dispuestos, pero la presión social sin duda ha influido en que, finalmente, se haya terminado con este privilegio arcaico. Sin duda, es un éxito para todos los canarios”.

No en balde, los aforamientos surgieron como defensa de los representantes de la ciudadanía en el absolutismo, cuando el rey de turno no solo era el jefe del Estado como en la actualidad, sino también del Gobierno. Durante la transición, la cercanía de la dictadura justificó la permanencia de los aforamientos en nuestro país pero, en la práctica, ha terminado convirtiéndose en una herramienta de los políticos para eludir o, cuanto menos, retrasar, la acción de la Justicia.

Para hacerse una idea de la importancia de lo aprobado basta con recordar el caso Grúas, donde la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife apreció hace ya ocho meses indicios delictivos suficientes como para seguir investigando al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por la presunta comisión de tres delitos relacionados con la corrupción durante su etapa como alcalde de La Laguna. Sin embargo, su aforamiento ha impedido hasta ahora que el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, que instruye las diligencias pertinentes, haya tomado declaración a Clavijo como imputado (ahora investigado), por cuanto en la actualidad solo podría hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Sin embargo, no todo fueron avances en la misma dirección, por cuanto Melisa Rodríguez lamentó que no saliera adelante otra enmienda de Ciudadanos para suprimir el actual órgano de enlace entre los magistrados y el Ejecutivo autonómico.

De cualquier modo, el adiós a los aforamientos en Canarias tendrá que esperar a la aprobación final del nuevo Estatuto, prevista en principio para antes de finalizar el año.