Los hermanos Roca, entre la hospitalidad y la hostilidad

Los hermanos Roca, de El Celler de Can Roca, han vivido una semana un tanto complicada para su restaurante, que se ha convertido en el segundo mejor del mundo, según la lista de The50best, y que ellos consideran un ejemplo de “hospitalidad”, frente a las críticas recibidas por sectores independentistas catalanes por aceptar acoger en su centro de eventos Mas Marroch la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGI), que contarán con la presencia de los Reyes de España, Felipe y Letizia.

Los hermanos Joan, Josep y Jordi, que se encontraban en la noche del martes en Bilbao para recoger el premio al segundo mejor restaurante del mundo, se encuentran “dolidos” por las críticas que han recibido de sectores independentistas y más concretamente del concejal de la CUP del Ayuntamiento de Girona, Lluc Salellas, quien además les ha pedido que no cedan su centro de eventos.

La historia comenzó cuando el Ayuntamiento de la capital gerundense paralizó el acto de entrega de los premios Princesa de Girona en el Auditorio alegando obras de reforma en dicha instalación.

Fue entonces cuando los Roca ofrecieron su centro de eventos para celebrar la cena, que hasta ahora la organizaban ellos mismos, y los galardones en el mismo lugar.

“Nosotros no tenemos que hacer política, somos cocineros. Un restaurante es hospitalidad y hacemos nuestro trabajo”, defendió Roca en unas declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press

También el concejal de la CUP en Girona Lluc Salellas explicó que la carta que dirigió a los hermanos Roca criticando que acojan los premios no es una caza de brujas, pero sí pretende “que todos tomen más partido en denunciar la situación” política que vive Cataluña, con políticos presos y en el extranjero, señaló. Defendió haberse dirigido a ellos desde “la confianza y el respeto” para trasladarles una opinión que comparte mucha gente en la ciudad de Girona, en su opinión.

Salellas criticó que acepten un acto del rey: “Ya es tomar una decisión. Es legítima y respetable, no lo ponemos en cuestión. Pero plantear que eso no es un gesto político no me parece bien”.

Relató que envió la carta a los Roca antes de hacerla pública y ellos le respondieron “en lo que es una correspondencia privada”.

Hay que recordar que El Celler de Can Roca lleva diez años considerado entre los cinco primeros mejores restaurantes del mundo. Ha sido cinco veces número dos de The World’s 50 Best, una vez tercero, dos veces primero, y cuarto y quinto una vez.