Los senadores del PP dicen que la agenda canaria saldrá gracias a ellos

“La agenda canaria es intocable gracias a los senadores del Partido Popular (PP)”. Así de contundentes se mostraron ayer tres de los representantes canarios de este partido en la Cámara Alta. Según el senador por Tenerife y concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Alarcó, “no hay nada cerrado, aunque la agenda canaria que negociamos es intocable”, aseguró. A la hora de analizar las cuentas que se debatirán en la Cámara, Alarcó especificó a DIARIO DE AVISOS que “al Senado lo que han llegado son los presupuestos que el PP negoció con otros cinco partidos políticos (PNV, Foro Asturias, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Ciudadanos)”, y que ahora “son otros los que quieren sostenerlos, con actores totalmente distintos”. A pesar de los matices y de confirmar que, hasta mañana viernes, no se tomará una decisión definitiva con respecto a lo negociado con los nacionalistas vascos, Alarcó aseguró que “actuaremos con responsabilidad”, negando que “se estén moviendo por revancha”.

Por su parte, el senador de los populares en representación del Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez, reconoció a este periódico que “aún se está debatiendo internamente las enmiendas en la dirección del grupo parlamentario, pero no se prevén cambios respecto de lo cerrado para las Islas”. Sobre lo que ocurrirá con las enmiendas acordadas con el PNV, Rodríguez se mostró más dubitativo al aseverar que “no hay una decisión tomada”. Respecto a los plazos para dar a conocer estas modificaciones, el exdiputado autonómico precisó que todavía “están en estudio, dado que hay tiempo hasta el lunes por la mañana para presentarlas”, aunque confirmó que “mañana (por el viernes) ya habremos tomado una decisión”. El representante de los populares más crítico con los nacionalistas canarios fue el senador por La Palma, Mariano Hernández, quien remarcó que “la bonificación al transporte aéreo entre Canarias y el resto de España no se va a tocar porque lo hayan propuesto NC o CC”. “No se tocará porque, a estas alturas de la película, los senadores del PP hemos decidido que no se toque”, subrayó. Por su parte, el presidente del PP en el Archipiélago, Asier Antona, se reunió anteayer con los senadores isleños y con el portavoz de su formación política en la Cámara alta, José Manuel Barreiro, para coordinar el proceso de enmiendas a los Presupuestos. Para Antona, “la única amenaza a estas cuentas son los independentistas y populistas que apoyan a Sánchez”.

ALARCÓ, SOBRE CC: “LO QUE HAN HECHO ES LEGÍTIMO, PERO NO LEAL”

El discurso de la diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, sigue siendo tema de conversación para los cargos públicos del PP. El senador por Tenerife de esta formación política, Antonio Alarcó reconoció que “aplaudimos el primer discurso de Oramas, pero fue radicalmente distinto 20 minutos más tarde”. “Es legítimo, pero no leal”.

EL SENADOR ZAPATA (PP) POLEMIZA CON EL DIPUTADO QUEVEDO (NC)

El representante popular palmero abre un debate público con el nacionalista en relación con los Presupuestos del PP y la votación de la censura presentada por Sánchez (PSOE).