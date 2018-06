Luz verde a la tramitación de la modificación de la ley de igualdad con críticas de NC

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad la toma en consideración de dos proposiciones de ley presentadas por los grupos Nacionalista y Socialista que prevén modificar la ley canaria de igualdad.

Ambas iniciativas, que finalmente confluirán en un único texto durante la ponencia parlamentaria, comprenden, entre otras cosas, garantizar la paridad en los órganos de representación de la Cámara o prohibir la publicidad institucional en los medios de comunicación que contengan anuncios relacionados con la prostitución.

La diputada del Grupo Nacionalista, Socorro Beato, ha comentado que no se debe dar “ningún paso atrás en el futuro” en cuestiones de igualdad, en una Legislatura donde la presidencia del Parlamento recae en una mujer, Carolina Darias.

Beato se ha preguntado “cuántas mujeres” ven truncada su carrera profesional “por ser mujer”, ya que un hombre “rara vez” se queda en casa para cuidar de hijos y mayores, y cree que esta modificación legislativa “es un paso” para ir cambiando esta realidad.

Ha apoyado que se suspenda la publicidad institucional en los medios de comunicación que contengan anuncios vinculados a la prostitución, y que no se apoye pruebas deportivas que incluyan contenidos sexistas.

En su opinión, la prostitución “es una forma de violencia”, de ahí que su grupo va a proponer que se incorpore a la ley de violencia de género.

Para Beato, esta ley “es un paso más” para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, sin caer en “gestos mediáticos” sino buscando el trabajo conjunto de los grupos parlamentarios y la propia sociedad.

Ventura del Carmen, del Grupo Socialista, ha reclamado el “máximo consenso” a la modificación de la ley de igualdad con el fin de “seguir avanzando”, tildando de “triste” que se tenga que regular por la ley la composición paritaria de los órganos parlamentarios.

Además, ha resaltado la creación de mecanismos para perseguir la trata de mujeres y la explotación vinculada a la prostitución, resaltando también que se prohíba la publicidad institucional en medios de comunicación que publiquen anuncios relacionados con esa vía.

ASG PIDE TURNOS DE GÉNERO EN EL DIPUTADO DEL COMÚN

Ha dicho que la actual ley “se ha quedado obsoleta” porque los cambios sociales ahora “pasan en meses”, aparte de que hubo “un punto de inflexión” en el país con la pasada huelga de mujeres, y ha resaltado la labor del nuevo Gobierno central, con mayoría de mujeres en el Consejo de Ministros.

Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), ha comentado que “no se entiende” que hasta hace algunos días, había muy pocas mujeres en los órganos que dependen de la Cámara, aparte de que hay “bajas cifras” en altos cargos de empresas privadas cuando hay más licenciadas universitarias y presentan mejores resultados académicos.

Además, ha anunciado la presentación de una enmienda para que el cargo de Diputado del Común se alterne según su género, subrayando que la igualdad efectiva, en 2019, “tristemente no es una realidad”.

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha comentado que estas dos iniciativas son “oportunistas” y “puro clientelismo político” ya que hay leyes sobre igualdad, lo que falta es “concienciación y voluntad política”.

Ha recordado que a CC, PSOE y PP “no les importó en absoluto” la paridad en los órganos parlamentarios, pues de diez cargos, ocho eran hombres, y cuando los socialistas se desmarcaron del acuerdo, hubo una “negociación conjunta” entre los seis grupos y se alcanzó una “representación equilibrada”.

Según González, para que las leyes se cumplan deben ser “coercitivas” y no quedar al albur de la voluntad de las personas, como ocurrió con la ley de 2010, al tiempo que ha criticado que la modificación propuesta por CC se empeña en “mantener los estereotipos sexistas” sobre el rol de la mujer en las labores de cuidado familiares.

Ha apoyado la toma en consideración de las leyes porque es bueno “matizar” las leyes, pero ha anunciado que su grupo pondrá “toda la carne en el asador” en la presentación de enmiendas.

María del Río, de Podemos, ha apuntado que hay que hacer de la igualdad “una práctica, no solo una palabra”, lamentado que no se haya hecho “el más mínimo esfuerzo” por interpretar la ley aprobada por CC y PP en 2010.

Ha señalado que su grupo “va a mirar con lupa que no se escape nada” en la modificación de la ley, incidiendo en que no “van a consentir” que haya discriminaciones en la representatividad de los cargos públicos, con el fin de que “llegue el día en que no haya que poner límites y cuotas”.

IGUALAR PERMISOS DE PATERNIDAD

Del Río ha destacado que “el camino” de la igualdad se demuestra con la aprobación del inicio de la tramitación de una proposición de ley de Unidos Podemos en el Congreso para que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales. “Conllevará un incremento presupuestario pero bienvenidos a la igualdad real”, ha destacado.

Agustín Hernández, del Grupo Popular, ha mostrado su apoyo a las dos propuestas, aunque ha lamentado la “carrera” de ambos grupos parlamentarios por ser los primeros en registrarlas para acometer su debate.

Ha reclamado que se llegue a un acuerdo de síntesis en la nueva ley “en el que quepan todos juntos”, ha valorado el “reequilibrio” de los órganos parlamentarios y seguir incorporando a la mujer al mercado laboral fomentando y mejorando la conciliación laboral y familiar.

Además, ha dicho que aún no hay igualdad real porque la violencia de género sigue siendo una “asignatura pendiente” para la sociedad.