Shakira arrasa en el comienzo de gira con el apoyo de Gerard Piqué

Shakira está de vuelta en los escenarios tras una dura etapa en la que unos problemas de garganta le obligaron a mantenerse alejada de ellos durante una larga temporada. La colombiana ha dado el pistoletazo de salida a su gira El Dorado World Tour en Alemania, concretamente en la ciudad de Hamburgo.

Tras este miltitudinario concierto, la cantante publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se mostraba de lo más agradecida con su público y llena de adrenalina por volver a cantar delante de sus fans. “Lo hicimos!! He sentido como si actuase por primera vez!!!”, escribía Shakira en su Twitter personal acompañado de un vídeo en el que derrochaba alegría.

We did it!!!! It felt like performing for the first time!!! Shak pic.twitter.com/kpO5Q77bGT

— Shakira (@shakira) 3 de junio de 2018