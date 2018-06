Torres: “CC, con su abstención, le está dando la espalda a la higiene democrática”

El máximo dirigente de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, es a buen seguro una de las personas que más se ha alegrado en las Islas de la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Se conocieron como diputados en el Congreso y desde entonces acompañó a Sánchez en el proceso hacia su liderazgo del PSOE y ahora del país. Un camino que no ha sido nada fácil, al igual que el que emprende ahora el séptimo presidente de España en democracia tras tumbar a su predecesor, Mariano Rajoy, en una moción de censura.

– ¿Esperaba que Sánchez fuera presidente?

“Cuando el jueves de la semana pasada supimos de la sentencia que condenaba al partido que estaba en el Gobierno por corrupción, el PSOE esperaba que Mariano Rajoy dimitiera. Y como no lo hizo, Pedro Sánchez tuvo que actuar. Presenta una moción de censura que entonces vimos que era complicada que saliera adelante. Sin embargo, el paso de los días, la gravedad de la sentencia y la necesidad de regeneración democrática, llevó consigo que la mayoría del arco parlamentario apoyara la moción y, por primera vez, prosperara en el Congreso de los Diputados porque el PP estaba en una situación de callejón sin salida. Creo que lo que ha ocurrido es lo mejor para la regeneración democrática, la honestidad, la honradez, la dignidad. Incluso será también lo mejor para el PP porque necesita regenerarse”.

– El PSOE vuelve al poder en España pero con una debilidad parlamentaria muy grande y con un mapa político de apoyos muy complejo. ¿Habrá estabilidad?

“Reconozco que no va a ser sencillo. Pero también hay que decir que el PP no contaba con mayoría absoluta y también había perdido votos en relación a otras elecciones. Además, los votos que apoyan la moción de censura son un millón más que los que la han recusado. La mayoría de los votantes de España están dentro de los grupos que han decidido esta moción de censura. Por lo que hay una mayoría ciudadana que avala la presentación de esta moción de censura. Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez va a saber construir desde el Gobierno, hablando con todos, respetando y haciéndose respetar para llegar al final de un proceso, que no sabremos cuánto durará, en el que el principal aval es la experiencia de gobierno del PSOE. Lo que era evidente es que lo que no hubiera sido aceptable ante la inacción de Rajoy y del PP era que el principal partido de la oposición se quedara sin hacer nada. Eso hubiera sido un error histórico. Pedro Sánchez ha dado el paso para gobernar España y nosotros desde Canarias lo vamos a a arropar y apoyar”

– ¿Pero no le preocupa que dependa del apoyo de partidos que tienen una concepción del Estado opuesta al PSOE y, lo que es más grave, al orden constitucional?

“Pedro Sánchez dijo que iba a defender la Constitución ante aquellos que lo acusaban de entregarse a alianzas que iban a separar España. Él no va a separar España, sino todo lo contrario. Aquí hay mucha hipocresía. Porque los mismos votos que han hecho presidente a Pedro Sánchez, sirvieron al PP, por ejemplo, para hacer presidenta del Congreso a Ana Pastor. Hay cuestiones de Canarias que han apoyado esos mismos partidos. Tenemos el apoyo, pero eso no lleva consigo una entrega a los postulados independentistas. Sánchez tiene por delante un reto histórico, que es hacer frente a la situación compleja que vive nuestro país y debe buscar soluciones a través del diálogo y no de la imposición. Bastante culpa de lo que ha ocurrido la tiene Mariano Rajoy y los gobiernos del PP que nos llevaron a situaciones extremas, a la que se sumó el fanatismo independentista. Estoy convencido de que Sánchez va a hacer frente al reto”.

– ¿No ha habido concesiones a cambio de este apoyo a los partidos independentistas?

“He estado en contacto permanente con Pedro Sánchez y puedo asegurar que en ningún caso hay concesiones a los partidos independentistas. En absoluto. El PP acostumbra, cuando está en la oposición, a intentar decir cualquier cosa con tal de minar al Gobierno. Le da igual decir una cosa y la contraria. El PP ha gobernado este país con el voto de los nacionalistas vascos o catalanes. Ahora hay que dejarle tiempo para que organice su equipo y trabaje por el bien de España. Además, las mociones de censura son tan legítimas como las composiciones de los parlamentos. El PP y Mariano Rajoy, por intentar mirar hacia otro lado con la corrupción, ha perdido el apoyo mayoritario del arco parlamentario. Por eso prospera la moción de censura. Provocada por una sentencia demoledora que todos, incluso los que han apoyado a Mariano Rajoy, como Ciudadanos, han dicho que suponía un antes y un después”.

– ¿Cómo valora que Ciudadanos no apoyara la censura a pesar de la dureza de su discurso contra la corrupción?

“Ciudadanos y Coalición Canaria han sido las dos grandes decepciones. En el primer caso porque llega a la política como adalid contra la corrupción. Y ha votado no a una moción de censura, cuyos principios fundamentales tienen que ver con las personas: la honra, la honestidad, la dignidad, la decencia. Líneas que no se pueden sobrepasar ni en lo personal ni en la política, donde tenemos que ser ejemplares. Ciudadanos ha fallado estrepitosamente en aquello que proclama. Ha entrado en una tremenda contradicción. Desde el viernes que se presenta la moción de censura hasta el lunes, cambia hasta en tres ocasiones sus planteamientos. Dice primero que no la va a apoyar, luego que sí si hay elecciones anticipadas, para terminar diciendo que la apoyaría si hay otro candidato”.

– ¿No era el momento de convocar elecciones?

“Ir a unas inminentes elecciones hubiese supuesto un tremendo varapalo al Estatuto de Autonomía de Canarias, a la reforma electoral, a los logros económicos que están en el REF. Hubiese decaído todo lo que habíamos trabajado sobre el Estatuto, lo que habría sido catastrófico para Canarias. Unas elecciones inminentes que pedía Ciudadanos hubiera sido un tremendo fiasco para los intereses de Canarias”.

– ¿Y el giro de CC del rechazo a la abstención en la votación de la moción de censura?

“CC se quedó sin argumentos ni excusas para ir en contra de Pedro Sánchez. Primero decía que no lo iban a apoyar porque se ponía en riesgo la agenda canaria. Pedro Sánchez dijo claramente que se mantenían los Presupuestos y la agenda canaria. Pedro Sánchez llevaba en su programa electoral una agenda canaria. También criticaron que iba a apoyarse en los votos de los separatistas, cuando Pedro Sánchez dijo que iba a respetar la Constitución. Por tanto, se quedó sin argumentos para no votar sí.

La abstención no cabe cuando se habla de líneas rojas sobre decencia, dignidad, honestidad u honradez. O se está o no se está. Con la abstención de CC, si el PNV no apoya la moción de censura, hubiera hecho que Mariano Rajoy siguiera de presidente. Hubiéramos obtenido 175 votos cuando precisábamos 176. En cualquier caso, CC, con su abstención, le está dando la espalda a la higiene democrática que se pretendía con la moción de censura.Estoy muy decepcionado con la actuación de CC y Ciudadanos, y creo que sus votantes deben reflexionar porque sus partidos han dado la espalda a una regeneración democrática obligatoria. Son los que se han retratado con Rajoy . Unos apoyándolo y otros con la abstención que en el fondo era un apoyo, y poniendo en riesgo ambas formaciones políticas los logros para Canarias”.

– En su partido empiezan a oírse voces de que este puede ser el momento para una censura en Canarias ¿Cree que se dan las condiciones para presentarla?

“Son distintas. Si aquí hubiera una sentencia que condenara a CC, presentaríamos una censura a riesgo incluso de perderla. No obstante, examinaremos la situación, tenemos ejecutiva el martes. Pero el objetivo del PSOE en Canarias es el de ser la primera fuerza política en diputados en las próximas elecciones y provocar el cambio político que es necesario, y es que CC pase a la oposición en Canarias”.

– Entiendo que ustedes no contemplan reeditar el pacto con CC tras las próximas elecciones.

“Lo primero a lo que aspiramos es a ganar por mayoría absoluta y si no es posible, editar un pacto de progreso, de izquierdas, en Canarias. Vamos a trabajar para que se produzca también en Canarias un ciclo político nuevo”.

– ¿Habrá un cambio en la labor parlamentaria de su grupo en este nuevo contexto político?

“Nosotros hemos seguido la misma línea desde que he tenido competencias orgánicas en el PSOE. Tender la mano para cuestiones favorables para Canarias y ser contundentes cuando no lo sean. Nosotros votamos en contra de los Presupuestos, que salieron gracias al PP. Hay una alianza entre el PP y CC. Tan claro que existe, que hemos visto el voto de CC con respecto a Mariano Rajoy. Se han situado a su lado porque en el fondo la abstención es un apoyo. CC tiene que reflexionar, fundamentalmente su parte progresista, que la hay. ¿Debe encadenar su futuro a un partido rodeado por casos de corrupción y que está siendo rechazado por la mayoría de los españoles de manera contundente? El objetivo es tener un presidente socialista para las próximas autonómicas y creo sinceramente que estamos más cerca de ese objetivo”.

– ¿De cómo salga esta presidencia de Sánchez se juega mucho la credibilidad de los pactos de izquierda o de progreso?

“En Baleares funcionan bien: políticas de empleo en los centros turísticos, conflictos sobre el alquiler vacacional, etc. En Europa, Portugal ha sido un éxito en la gestión de izquierdas. Es cierto que levanta muchas suspicacias en los poderes fácticos, pero es la realidad que tenemos. La mayoría de los españoles en las últimas elecciones votaron a favor de gobiernos de izquierda. Creo que ese cambio de rumbo se va a notar en el país. Hay que buscar soluciones permanentes para los pensionistas; para las políticas contra la violencia machista; realizar una reforma laboral más justa”.

– A usted se le ha considerado un sanchista, cuando ese calificativo sonaba incluso como un cierto estigma en el PSOE. Han cambiado las cosas radicalmente, ¿no?

“Estoy muy contento. Pedro Sánchez es un buen tipo y se merecía esta oportunidad. Creo que va a estar a la altura de las circunstancias. No lo ha tenido fácil, se ha tenido que enfrentar a lo interno y externo. Pero ahora estoy convencido de que cerraremos filas con el presidente y lo vamos a ayudar todos”.

– ¿Este salto a la Presidencia de Sánchez refuerza de alguna manera su liderazgo en el PSOE canario?

“He llevado iniciativas complejas a la ejecutiva y han salido sin un voto en contra. Soy consciente de que este partido tiene realidades insulares y mi obligación es concitar el mayor consenso posible entre las organizaciones insulares y las distintas sensibilidades en el partido. Quienes me conocen saben que siempre agoto la vía del diálogo. Ya cuando tuve el voto mayoritario en las primarias, había ganado el trabajo para cuatro años. Estoy muy contento con el trabajo que se ha estado desarrollando en la ejecutiva”.

– ¿Será candidato a la presidencia de Canarias?

“ Siempre he dicho que en mi cabeza está, llegado el momento, dar el paso para la presidencia del Gobierno de Canarias, acorde con la responsabilidad orgánica que defiendo en estos momentos de ámbito regional. Pero serán los militantes los que decidirán, llegado el momento”.

– ¿Habrá elecciones generales antes que las autonómicas?

“Pedro Sánchez ahora va a convocar un Gobierno, va a dar estabilidad a España. Lo normal es que fueran primero las elecciones autonómicas y locales. Quedan dos años para las generales, pero se pueden adelantar”.

– ¿Y ministro canario?

“Estoy seguro de que el PSOE contará siempre con el peso de Canarias a la vez que elegirá el mejor equipo humano. Tiene magníficos representantes canarios en la ejecutiva federal, en el grupo parlamentario o en el Senado. Él tiene que hacer su equipo y nosotros lo que vamos a hacer es estar al lado suyo”.

LA ‘AGENDA CANARIA’ DEL PROGRAMA DE PEDRO SÁNCHEZ “ESTÁ VIVA”

Ángel Víctor Torres recuerda que en el programa electoral con el que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones llevaba una agenda canarias, así como en el acuerdo que hicieron con Nueva Canarias, donde figuran cuestiones como la separación de la financiación autonómica del REF; recuperar el plan integra de empleo para Canarias, los planes de infraestructuras turísticas o sociosanitarias, las ayudas a la desalación, etc. “Este acuerdo está vivo”, recalcó el dirigente de los socialistas canarios. Torres lamentó la floración de discursos “apocalípticos, que decían que Pedro Sánchez acabaría con estos logros justos para Canarias, cuando la realidad es todo lo contrario”. “Nosotros vamos a preservar toda esa agenda canaria tal y como la llevamos en nuestro programa”, reiteró. Sobre el rechazo a los Presupuestos del Estado, matizó que “no nos gusta en los aspectos generales”, en referencia a cuestiones como que la subida de las pensiones esté ligada de forma temporal al IPC o el escaso incremento de las no contributivas, que en Canarias afecta a 40.000 mujeres.