Un relato en tres actos: así lo contó el expresidente del Gobierno a este periódico

Este periódico publicó el 4 de marzo de 2018 la última de las tres entrevistas que Mariano Rajoy concedió al DIARIO como presidente del Gobierno. La primera se remonta al 10 de mayo de 2015. La otra es del 7 del mismo mes de 2017.

“El PP es el partido que en dos ocasiones ha sacado a España del pozo”, afirmó hace tres años. El día de la conversación se cayó un avión militar en Sevilla, lo que obligó a suspender la campaña electoral para las autonómicas y locales, que estrenaba su primer fin de semana. Estaban casualmente en Canarias, y al mismo tiempo, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero: uno, en Tenerife y el otro, en Lanzarote. Los presidentes que se pasaron el testigo vivían, en circunstancias y partidos distintos, el momento más delicado de la historia política española. A la pregunta de si desconfiaba del resultado del 24M, Rajoy respondió tajante: “No, porque sé que la mayoría de los españoles deposita su confianza en el PP. No olvidemos que el PP es el principal partido de España, el más grande, el que está implantado en todo el territorio nacional, y el que en dos ocasiones ha sacado a España del pozo. Estoy convencido de que también será el partido más votado y en el que van a confiar más españoles”.

El presidente admitió que su receta contra la crisis causó malos tragos: “Nos ha tocado hacer cosas muy impopulares, es cierto, y pedir esfuerzos a los españoles: subir los impuestos, reducir gastos, hacer reformas antipáticas…, pero los resultados están ahí. Nuestro primer éxito fue evitar el rescate de España. Eso nos permitió librarnos de medidas que impusieron a otros países como, por ejemplo, reducir el 20% las pensiones. En dos años habremos creado más de un millón de nuevos puestos de trabajo”. Ha dejado el Ejecutivo con 1,17 millones de parados menos que Rodríguez Zapatero.

Las piedras de la corrupción no le apartaban del camino: “El 80% de los españoles dicen que lo que más les preocupa son los puestos de trabajo. Y en estos dos años habremos creado, como digo, un millón. Nosotros hemos hecho de esa preocupación nuestra prioridad y ya se ven los resultados. Solo en Canarias se pueden crear este año 26.000 nuevos puestos de trabajo si mantenemos estas políticas, y le aseguro que pueden ser más si el PP consigue gobernar y aplicar en esta comunidad las políticas que están funcionando en el resto de España”.

Salieron a relucir los casos de Luis Bárcenas, extesorero del PP, y del exvicepresidente Rodrigo Rato: “Todos me molestan, como me molestan los ERE de Andalucía, o los casos de Cataluña. Ningún partido está libre de que le puedan ocurrir casos similares. La corrupción es un problema que ha causado mucho daño a la política, a todos los políticos, pero ser honrado no es noticia. Hemos aprobado leyes para endurecer las sanciones y prevenir que no se repitan estos comportamientos; hemos expulsado a quienes no han tenido un comportamiento correcto y estamos dejando trabajar a las instituciones. La mayoría de los políticos somos honrados”.

La acusación que hacía el Ejecutivo regional de “maltrato” presupuestario le parecía injusta a Mariano Rajoy: “El compromiso con Canarias ha sido total. En los Presupuestos Generales del Estado para el 2015 se establece un incremento de la inversión del 4,5%. Además, en los ejercicios presupuestarios anteriores, Canarias siempre estuvo por debajo de la media nacional en las disminuciones presupuestarias en inversiones”.

Presupuestos

A comienzos de mayo, Rajoy confiaba en firmar un acuerdo presupuestario con Nueva Canarias para 2017. Y, efectivamente, se rubricó el Día de Canarias en la Moncloa: “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para ello, porque creo que a Canarias también le convienen estos presupuestos. Está prevista una financiación para Canarias de casi 4.500 millones de euros y unas inversiones de casi 800 millones”.

Pasó el fin de semana en Tenerife, donde clausuró el congreso insular del PP. Acerca del papel del Partido Popular en el nuevo escenario de gobierno en minoría de Coalición, tras la ruptura del pacto con el PSOE en diciembre, Rajoy expuso: “El PP canario estará, sin dudarlo, en el interés general. La estabilidad de las instituciones es algo que todos debemos defender y más después de lo que hemos vivido en España en los últimos años. No tiene sentido estar jugando siempre al borde del abismo institucional o convocando a los ciudadanos a las urnas cada dos por tres: hay que respetar los resultados electorales y actuar de forma tal que las legislaturas tengan estabilidad. Todos tenemos que poner de nuestra parte, quienes estamos en el Gobierno y quienes están en la oposición. La política de tierra quemada no favorece a nadie”.

Confianza

Más recientemente, con motivo de la Escuela de Invierno del PP, Mariano Rajoy aportó este titular: “Asier Antona tiene absoluta autonomía para apoyar al Gobierno de Canarias en las cuestiones importantes, y no hacerlo en las que no lo son”. Destacó que la situación en la que se encontraba el Archipiélago cuando el PP llegó al Gobierno y la actual son muy distintas: “No solo en lo que supone la recuperación económica y del empleo, sino en la situación general de confianza y estabilidad”.