Bate su propio récord y se zampa 74 perritos calientes en 10 minutos

Zamparse 74 perritos calientes ya es un logro, pero hacerlo en tan solo 10 minutos es toda una heroicidad. Joey Chestnut, de 34 años, volvió a conquistar la prueba de devoradores de estos panecillos que cada año se celebra en la ciudad de Nueva York.

El concurso, organizado por la empresa Nathan’s Famous, lleva celebrándose desde el año 1972 y, esta vez, se desarrolló en la zona de Coney Island.

Con un nuevo récord, el campeón se hizo con el undécimo título de la prueba comiéndose dos perritos más que en 2017. “Hoy me encontraba bien”, declaró Chestnut a los medios. Por su parte, la vencedora entre las mujeres fue Miki Sudo, de 32 años, que se engulló un total de 37 unidades.

El espectáculo tuvo lugar en el restaurante original de Nathan’s Famous ante la presencia de miles de personas, aprovechando la celebración del festivo por el Día de la Independencia.

The count is official: JOEY CHESTNUT ATE A WORLD RECORD 74 HOT DOGS. 😱 pic.twitter.com/SFY3QYHoEj

— SportsCenter (@SportsCenter) 4 de julio de 2018