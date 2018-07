Blanca Suárez explica lo feliz que está con Mario Casas

No podía faltar a la prestigiosa fiesta del décimo aniversario de Bambú Producciones Blanca Suárez, que ahora mismo interpreta a Alba Romero en la popular serie Las chicas del cable. Blanca acaba de regresar de sus vacaciones en Santorini y lo cierto es que ese descanso le ha sentado de maravilla ya que la actriz estaba bellísima y con un bronceado de infarto.

Blanca sí que sabe aprovechar del verano y es que la madrileña nos comenta que la grabación ha sido tan dura que tenía ganas de parar un poco por lo que este pequeño respiro en Grecia le ha sentado estupendamente: “Ha sido una temporada muy fuerte y hay que parar un poquito en verano. He descansado para llegar con fuerzas para la tercera temporada de Las chicas del cable. No sabemos fecha todavía”.

La actriz tiene previsto disfrutar del verano viendo a sus amigos con los que hacía tiempo que no coincidía, pero no podrá pasar tanto tiempo como le gustaría con su chico, Mario Casas. La pareja nos ha contado que por trabajo tienen complicaciones para coincidir pero este verano lo tendrán aún más complicado y es que Mario estará muy ocupado, aun así Blanca es positiva: “Para todo si uno quiere saca tiempo, el verano es buena época para parar aunque sea poco”.

Por lo que nos cuenta parece que Mario y Blanca quizás saquen algún hueco para hacer una escapada en pareja pero la actriz no nos lo confirma y es que siempre ha preferido no dar detalles de su vida privada y reservarse su historia de amor con Mario: “Son cosas intimas”. Pero lo que importa al fin y al cabo es que Blanca está en uno de sus mejores momentos profesionales y personales, ya ha olvidado por completo a su ex Joel Bosqued y reconoce que está muy feliz con todo lo que le está pasando.