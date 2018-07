El asustado elefante que casi aplasta al público durante un espectáculo

Este es el aterrador momento en que un elefante cae sobre una multitud, empujado por otro, tras asustarse durante una presentación en un circo de Alemania. La grabación muestra cómo el animal, que lleva a lomos a una artista, choca contra otro haciendo que este se desplome sobre el público.

El enorme mamífero estaba actuando este pasado miércoles en Osnabrück con la compañía Circus Krone -la más grande del país- cuando ocurrió el incidente. Al parecer, ningún espectador resultó herido de gravedad; tan solo una persona sufrió quemaduras debido al impacto del animal contra el suelo.

El vídeo, que ha sido compartido en redes sociales, ha provocado que asociaciones defensoras de los animales pidan la prohibición de utilizar bestias salvajes en espectáculos.

Los activistas de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) han asegurado que el incidente era “inevitable” debido a las condiciones de la exhibición.