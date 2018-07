El Cabildo le da una nueva oportunidad a los albergues de montaña

El Cabildo de La Palma volverá a darle una nueva oportunidad a los albergues de montaña, un modelo de alojamiento que a priori debería tener éxito en una isla donde la práctica del senderismo y otras actividades en la naturaleza tiene una de sus grandes fortalezas como atractivo turístico, pero que sin emabrgo hasta ahora no ha terminado de cuajar en el modelo de explotación de estos espacios.

Para ello, la institución insular está ultimando las bases para sacar a concurso hasta un total de estos cinco albergues, que están diseminados por la isla de La Palma y de cuya gestión ha pasado a ocuparse la Consejería insular de Turismo. Así lo confirmó el presidente, Anselmo Pestana, a una pregunta realizada por el consejero del PP Raúl Camacho en último el pleno sobre este asunto.

Camacho destacó la importancia de que “este producto entre cuanto antes en funcionamiento” en la isla de La Palma, si bien indicó que teniendo en cuenta el “historial” del que viene precedido, que “por una u otra razón no han dado los frutos esperados”, pidió que se llevaran a comisión las bases de la concesión para que pudieran sean analizadas por los distintos grupos políticos con la final de que “sea un éxito cuanto antes”.

Anselmo Pestana explicó que los pliego están siendo revisados por los técnicos para que el Cabildo cuente con una “versión final” de los mismos y que se puedan llevar a comisión para su estudio, en un espacio de tiempo breve, que estimó en no más de una semana. El presidente indicó que sobre la experiencia del anterior concurso para su explotación se estná “corrigiendo los fallos que hicieron que entonces no prosperaran”. Como novedad, avanza que saldrán a concurso por lote los cinco albergues, lo que permitirá que se pueda concurrir por cada uno de ellos de forma individualizada y no en conjunto, como la vez anterior.