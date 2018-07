Iker Undabarrena fue presentado en Hatusa Tenerife

El primer refuerzo del CD Tenerife, Iker Undabarrena fue presentado ayer en un acto que tuvo lugar en las instalaciones de Hatusa Tenerife. El mediocentro procedente del Athletic Club aseguró que, “es un salto muy importante en mi carrera. Vengo con toda la ilusión del mundo para aportar lo máximo posible”.

El jugador afirmó que no tuvo dudas a la hora de aceptar la oferta del representativo. “Alfonso Serrano y Joseba Etxeberria me llamaron y me dieron mucha confianza. Me decidí desde el primer momento”, enfatizó.

Además en los pocos días que lleva conviviendo con sus nuevos compañeros, la acogida por parte de todos ha sido muy buena. “Me han acogido con mucho cariño; los compañeros son muy cercanos”.

El centrocampista vasco manifestó que, “quiere aportar su granito de arena”. Así expuso que a nivel colectivo, “hay que ir ir partido a partido, ganar los máximos posibles para ganar confianza”.

La competencia, también en su demarcación, será alta con jugadores como Alberto Jiménez, Luis Milla o el hondureño Bryan Acosta: “Vengo a ganarme un puesto; conocía a más de un compañero y tienen un nivel espectacular”.

También tuvo palabras para su nuevo entrenador, con el que hasta la fecha, “no había coincidido con Joseba Etxeberria como entrenador, pero conozco su estilo y me gusta. En Bilbao siempre ha sido un ídolo y que me haya llamado fue una ilusión”.

Amistoso

El CD Tenerife durante su concentración de pretemporada en Marbella disputará un encuentro amistoso ante el Al-Awsl FC (26 de julio), equipo de los Emiratos Árabes Unidos, que se une al choque que jugará el plantel de Joseba Etxeberria ante la UD Almería en su período en la península (29 de julio).