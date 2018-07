“Me he enfrentado a los corruptos y eso me ha pasado factura”

La exministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, visitó ayer Canarias, un día antes del cierre de campaña de primarias para presidir su formación política. Congregó a más simpatizantes que los otros dos candidatos que visitaron las Islas, Pablo Casado y el número dos de la candidatura de Sáenz de Santamaría, el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Al hablar en clave canaria, la conversación que mantuvo ayer con DIARIO DE AVISOS tenía que comenzar con el descuento en los viajes a la Península para los residentes canarios.

-Ha sido portada en DIARIO DE AVISOS el descuento para los viajes de los residentes del 75%. ¿Había herramientas para que se aprobara de inmediato?

“¿Cómo no iba a haber herramientas si ya parece que, después de la presión que se está realizando por parte del PP, el ministro de Fomento dice que lo va a volver a estudiar y que lo hará? ¿Cómo puede decir el ministro de Fomento que no puede hacer un decreto ley para aplicar el 75% y, sin embargo, puede hacer un decreto ley para intervenir TVE? No puede negar la evidencia, se aplicó el 75% de manera inmediata gobernando el PP para los vuelos interinsulares y, ¿no se puede hacer lo mismo para los que son para fuera de las Islas? Yo creo que esto no tiene mucha explicación.”

-¿Le dolió al PP la actitud de los nacionalistas canarios?

“Claro que nos dolió, pero no por eso nos sorprendió.”

-¿Qué opinión tiene usted de Coalición Canaria (CC)?

“En relación a CC, lo que yo sí puedo decir, sin querer entrar en hacer un diagnóstico de otro partido político, es que en todo aquello que ha sido bueno y necesario para darle estabilidad a las Islas, para promover proyectos que sean buenos para los canarios y ayudar a la gobernabilidad necesaria, siempre ha estado el PP. Eso es muy importante resaltarlo.”

-Le acusan a usted de ser la candidata del aparato.

“Eso no es verdad, para nada” (silencio, risas)”.

-¿Cómo lleva las primarias?

“La verdad es que muy contenta, porque he recorrido España entera y en todas partes he recibido el cariño de la gente. Han sido tiempos muy duros en la Secretaría General, además, dedicándome a otras ocupaciones, porque así se me pidió en el partido, no porque yo quisiera.”

-En procesos como este también se evidencian los apoyos. ¿Hoy ha habido más simpatizantes que en los actos del resto de candidatos?

“No he estado pendiente de lo que han hecho mis compañeros, he estado pendiente de lo que quería hacer yo. He venido muchas veces a Canarias para ayudar a mis compañeros y ahora también tenía que venir, porque ahora vengo a pedirles su apoyo y tenía que ser yo en persona, no podía mandar a nadie.”

-¿Qué proyecto tiene para el PP?

“Tengo claro que mis adversarios políticos no están en el PP, están fuera. Hay mucha gente de mucha valía que se han presentado como candidatos y algunas personas que les acompañan, que yo creo que tienen una valía extraordinaria y no se puede desperdiciar. Yo quiero contar con todo el mundo, es que sería estúpida si no lo hiciera.”

-Supongo que habla de tiempos duros por la trama Gürtel y la corrupción.

“Eso es algo que es anterior a mi etapa como secretaria general. Me he enfrentado directamente contra los corruptos, eso lo sabe todo el mundo. También saben que eso me ha pasado mucha factura, pero lo he hecho y no me arrepiento, tampoco por salir a dar la cara. Eso luego te lo devuelven. A los tuyos los tienes que defender, si no, luego, ¿cómo vas a decir que puedes defender a un país?”.

-¿Qué le parece el acercamiento de presos a Cataluña?

“Pues, que todos los españoles tengamos que pagar con esa forma de humillación la factura que el señor Sánchez tiene con los independentistas catalanes; me parece una manera muy mala de ser presidente del Gobierno. No se puede trasladar el mensaje ni a los catalanes ni al resto de los españoles de que un gobernante puede estar por encima de la ley y no pasa nada. Me parece una gran equivocación.”