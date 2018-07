Paulina Rubio se hace un ‘Amaia Montero’ y olvida la letra en pleno concierto

Paulina Rubio se encuentra inmersa en su gira de verano, participando al lado de Belinda y Marta Sánchez en los conciertos ‘Ídolos 2.0’ en México D.F, en la que repasan los éxitos más míticos de su carrera… aunque algunos pueden ser tan antiguos que lleguen incluso a olvidarse la letra.

Eso es exactamente lo que le ha pasado a Paulina Rubio que salía al escenario para cantar su canción ‘Mío’ de 1992, sin embargo la actuación no fue como esperaba. La artista mexicana no solo entró tarde a la canción, sino que se olvidó la letra dándole la espalda al público sin conseguir disimularlo. Ante la sorpresa del público Paulina optó por saludar con un efusivo “Buenas noches”, mientras coreaba cosas sin sentido y vacilaba por el escenario.

Una escena que en redes sociales no ha tardado en comparar con la polémica actuación de Amaia Montero durante el inicio de su gira en Cantabria, asegurando que la mexicana se ha marcado un “Montero” en toda regla.

Paulina Rubio no ha dado explicaciones después de su actuación, ni acudió a la rueda de prensa posterior a la que no faltaron Marta Sánchez y Belinda, aunque su entorno más cercano asegura que se debe a que la Chica Dorada acababa de llegar de Marruecos y no había tenido tiempo a ensayar.

Ok bueno, no es nuevo que paulina rubio haga esas ridiculeces, mi pregunta es, no tiene coristas?, no tiene un teleprompter? no tiene in ears y un director musical que le guie con la letra y la afinada??? me extraña que cobrando lo que cobra, no tenga todo eso !!!

