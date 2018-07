Rescate en la cueva de Tailandia: cuatro niños ya han salido a la superficie

Las autoridades tailandesas han confirmado que cuatro niños han conseguido salir hace unos minutos de la cueva en el norte de Tailandia, gracias a las labores de rescate que se están llevando a cabo desde primera hora de este domingo. Los menores están recibiendo atención médica.

Dos de los doce niños atrapados en la cueva tailandesa de Chiang Rai ya han salido a la superficie y están recibiendo atención médica, según han confirmado fuentes oficiales a la agencia de noticias Reuters.

“Dos niños están fuera. Actualmente están en el hospital de campaña cerca de la cueva”, según el jefe del Departamento de Salud de la provincia, Tossathep Boonthong, que también forma parte del equipo de rescate. “Les estamos haciendo un examen físico. Todavía no han sido trasladados al hospital de Chiang Rai”, dijo Tossathep a Reuters.

Los dos niños se encuentran “a salvo y razonablemente bien”, según ha confirmado la Policía local a la cadena británica ITV.

Los chicos y su entrenador recibirán tratamiento médico en el hospital Chiangrai Prachanukroh durante al menos 24 horas después de que sean rescatados de la cueva, ha informado el ‘Bangkok Post’.

Sus familiares no podrán visitarlos durante las primeras 24 horas. Las visitas familiares se permitirán solo después de que se completen sus chequeos médicos en 48 horas.

El doctor Thongchai Lertwilairattanapong, inspector general del Ministerio de Salud Pública a cargo de Chiang Rai, ha indicado que los adolescentes y el entrenador, una vez liberados de la cueva, podrían ser dados de alta del hospital e irse a casa dentro de cinco días.

FOUR boys now believed to have left the cave: https://t.co/lNniecTIwt #ThailandCaveRescue #ThamLuang #thailandRESCUE #thailand #thamluangcave pic.twitter.com/BygdymlOCy

What you can’t see… is people from Thailand and a dozen other countries from all over the world working together trying to rescue trapped children at enormous personal risk.

Hey Human Race, this is how we are meant to act and behave! #thailandRESCUE pic.twitter.com/d65BpE2GV9

— Martin Hodgson (@MartinGHodgson) 8 de julio de 2018