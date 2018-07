Su gato interrumpe su entrevista en televisión y se convierte en la estrella

Se suponía que esta iba a ser otra entrevista formal, seria y profesional hablando de política, pero gracias a un inesperado personaje se convirtió en un divertido momento televisivo que ha dado ya la vuelta al mundo.

El doctor Targalski se encontraba en su casa dando una entrevista a un medio de comunicación holandés cuando, de pronto, su gato amarillo, con un gran parecido a Gardfiel, le saltó al hombro y se colocó junto a su cabeza.

El Dr. Targalski, que hablaba en ese momento acerca de la situación política en Polonia, hizo como si no hubiera ocurrido nada, y continuó hablando, hasta que el felino le enroscó el rabo en la cara. El profesor, muy tranquilo y como si nadie se fuera a dar cuenta, simplemente apartó el rabo y siguió hablando, sin molestar al enorme gato amarillo que tenía sobre los hombros.

Así aguantó varios minutos, sin atreverse a quitarse a su mascota del cuello, que parecía muy cómoda saliendo por televisión.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H

— Rudy Bouma (@rudybouma) 7 de julio de 2018