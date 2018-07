Toñito: “Hay Cristiano para rato; marcará otra etapa gloriosa en su extraordinaria carrera”

Uno de los futbolistas tinerfeños que más éxito internacional alcanzó en su etapa de jugador fue Antonio Jesús García González Toñito, aunque no fue profeta en su tierra, ya que su paso por el CD Tenerife fue más testimonial que otra cosa. El jugador nacido en La Orotava vive muy de cerca dos acontecimientos futbolísticos que están de rabiosa actualidad: el traspaso de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus y la final del Mundial que jugarán esta tarde Croacia y Francia. Toñito coincidió con CR7 en el Sporting de Portugal cuando el crack de Madeira daba sus primeros pasos hacia el estrellato. Además, Toñito en su prolífica carrera por distintos equipos jugó una temporada en la liga croata enrolado en las filas del Rijeka. En la actualidad, el exfutbolista tinerfeño trabaja en el club de formación Sporting de Tenerife junto con otro exfutbolista Moisés Álvarez, donde imparte magisterio a los niños que están empezando en el siempre complicado mundo del fútbol.

-¿Qué es de Toñito?

“Estoy trabajando en el club Sporting de Tenerife intentando formar a niños porque sabemos que en Canarias hay mucho talento, pero con mucha necesidad de aprender valores”.

-Su carrera como futbolista se desarrolló por muchos equipos, la mayoría de ellos lejos de España.

“Así es. Como profesional mi primer equipo fue el Vitoria de Setúbal, donde estuve dos temporadas. Luego firmé en el Sporting de Lisboa en el que permanecí por espacio de seis temporadas. Luego me marché una temporada al Boavista, después al Unión Leiria, acabando en el Santa Clara, y cumpliendo un ciclo de once años en Portugal. Luego me vine a la Isla para jugar en el CD Tenerife aunque ese intervalo en el representativo no salió bien. También estuve en el Rijeka de Croacia, y acabé mi carrera como futbolista profesional en el AEK Larnaca de Chipre”.

¿Por qué Toñito no triunfó en el equipo de su tierra?

“Ser profeta en tu tierra es muy complicado. Lo viví en mis propias carnes. Ese dicho se cumplió en mi caso, pero tuve la posibilidad de vestir la camiseta del CD Tenerife, que era uno de mis sueños”.

-Sus mayores éxitos llegaron en el Sporting de Portugal.

“Pasé etapas muy buenas en muchos clubes. En el Rijeka hice una temporada magnífica, pero si tengo que quedarme con un club es con el Sporting de Lisboa. Ahí lo conseguí todo como jugador de fútbol. Gané ligas, copas, supercopas y disfruté de la Champions League y de la Liga Europa. La verdad es que fueron seis años extraordinarios”.

-En su etapa como jugador del Sporting de Portugal coincidió con Cristiano Ronaldo. ¿Se atisbaba desde ese momento que llegaría a convertirse en una estrella mundial?

“Ahora sería muy fácil decir que sí cuando ha llegado hasta donde ha llegado. Nadie pensaba que llegaría a ser el jugador top que es ahora. Se veía que iba a ser profesional y de los buenos, porque aparte de sus capacidades, ya tenía mentalidad ganadora y muchas ganas de triunfar. Para mí es un orgullo y una satisfacción haber formado parte activa en su trayectoria como futbolista”.

-¿Es cierto lo que cree mucha gente de que Cristiano Ronaldo es un prepotente, un sobrado y con un ego incontrolable?

“Eso sólo lo dice quien no lo conoce. Yo lo conozco y es todo lo contrario. Hoy en día sigue siendo igual de humilde y la misma persona que cuando yo lo conocí. Hablar mal de su persona es fácil, pero como bien dice todo eso lo ha hecho más fuerte.”

-¿Sigue manteniendo algún contacto con él?

“Hablo con Cristiano de vez en cuando. Con él y con Quaresma tengo una relación muy bonita. Las veces que coincidimos y hablamos me siguen demostrando que siguen siendo las mismas personas humildes que cuando nos conocimos.”

-¿Le ha sorprendido su fichaje por la Juventus?

“A mí no me sorprende porque es una persona que le encantan los retos. Quiere seguir haciendo historia. Si tomó esa decisión es por algún motivo. Los que creen que Cristiano Ronaldo va a pasar ahora a un segundo plano se equivocan, porque estoy seguro de que va a marcar otra etapa gloriosa en su extensa y extraordinaria carrera. Hay Cristiano para rato”.



-A su entender, ¿quién pierde más con este traspaso, el Real Madrid o Cristiano Ronaldo?

“Es difícil saber quién pierde más. Yo creo que pierden por igual, pero ambos seguirán siendo grandes, porque el Real Madrid es el más grande del mundo, y Cristiano Ronaldo es el más grande del planeta”.



-Habrá compartido mil anécdotas en la etapa que coincidieron como futbolistas. Cuéntenos alguna que tenga grabada en su memoria.

“Antes y después de cada entrenamiento nos quedábamos dentro del gimnasio con un juego que nos inventamos, y que consistía en meter la pelota dentro de un cubo de basura a un solo toque tipo frontón. Empezamos jugando los más jovencitos, Cristiano, Quaresma, Carlos Martins y yo, pero al final acabó jugando todo el plantel. Siempre resalto esta anécdota porque gracias a este juego hicimos piña, y logramos títulos por el gran vestuario que teníamos”.

-Esta tarde se disputa la final del Mundial entre las selecciones de Croacia y Francia. ¿Cómo es el fútbol croata que palpó en primera persona cuando jugó para el Rijeka?

“En el año que milité en el fútbol croata ya había mucha calidad. Mi llegada coincidió con la salida de Modric al Tottenham y de Eduardo Da Silva al Arsenal desde el Dinamo de Zagreb. Había un potencial enorme, con jugadores jóvenes que venían empujando fuerte, aunque a nivel europeo no marcaban diferencias, pero sí se veía un potencial increíble de individualidades. La verdad que no me extraña que el fútbol croata haya llegado a esta final”.

-¿Haber militado en el Rijeka inclina sus preferencias para la final de hoy?

“Desde que España y Portugal fueron eliminadas mi deseo es que Croacia gane el Mundial. Allí tengo amigos y conocidos, con los que hablo de vez en cuando, y por eso en la final apoyaré a Croacia”.



-Por último, de cara a una próxima temporada que está a la vuelta de la esquina, ¿cómo ve al CD Tenerife?

“Lo que queremos todos los tinerfeños es que el CD Tenerife crezca y esté en la élite con los grandes, que es donde se merece. Llevamos muchos años deseando que el Tenerife esté en Primera División. Ojalá este sea el año. Ahora es pronto para hacer una valoración, porque faltan jugadores para completar la plantilla, pero para mí es una garantía el entrenador que tiene. Lo conozco personalmente porque sacamos el título de entrenador juntos. Por esa parte estoy tranquilo; es un gran técnico y estoy convencido que sacará el máximo a la plantilla que tenga a su disposición”.

Tres jugadores del Sporting de Tenerife harán la pretemporada en Portugal

El Sporting de Tenerife, comandado por los exfutbolistas Moisés Álvarez y Toñito, está de enhorabuena porque tres de sus jugadores van hacer la pretemporada con el Sporting de Lisboa en la Academia del club portugués en Alcochete. Los jugadores son los cadetes León Orán y Lázaro López, y el juvenil Miguel Maldonado Miguelito.

“Hace siete años que Moisés Álvarez y yo fundamos el Sporting de Tenerife. En la actualidad contamos con dos equipos por categoría, desde prebenjamines hasta juveniles. Tenemos un convenio firmado con el Sporting de Portugal, y el lunes se marchan tres de nuestros jugadores para hacer la pretemporada con ellos. Esto confirma y da valor a nuestro proyecto, porque trabajando con humildad y sacrificio las oportunidades llegan”, aseguró un orgulloso Toñito.