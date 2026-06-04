La Laguna Tenerife quiere seguir haciendo historia. Los de Txus Vidorreta reciben hoy, a las 20.00 horas, al Real Madrid en un duelo que, de caer del lado local, los llevará directos a las semifinales de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa.
El 97-98 del pasado martes permite soñar a los insulares, que se presentan sin Giedratis, Fitipaldo ni Shermadini -Fran Guerra también tiene muy complicado jugar-, pero con un Santiago Martín abarrotado.
El Real Madrid, sin Tavares, Garuba y Len se ha movido rápido en el mercado, pero sigue sin estar en un buen momento. Además, el saldo, entre Supercopa, liga regular y play off hasta el momento este curso es de 2-2 entre ambos conjuntos.
Sergio Scariolo, entrenador madridista, ya destacó tras el compromiso en la capital de España que el principal problema en los suyos había estado en la defensa: “A nivel de mecanismos defensivos estamos intentando reconstruirnos un poco y ha habido momentos en los que hemos hecho mejor y otros en los que nos hemos separado un poquito demasiado de sus jugadores cuando ellos están abiertos con tanto acierto y nos han castigado”.
“Esperamos una batalla contra el Madrid
Wesley van Beck, escolta de La Laguna Tenerife, espera “una batalla” frente al Real Madrid en el segundo partido de la serie de cuartos de final de los ‘play-off’ de.
El jugador estadounidense declaró que su equipo es consciente de que el Real Madrid llega a Tenerife “con mucha energía, mucha intensidad física y con ganas de remontar la serie”, por lo que el conjunto lagunero espera un partido “físico y muy disputado”.
“Nuestros aficionados son importantísimos, nos han apoyado muchísimo durante todo el año y no tengo ninguna duda de que mañana estarán ahí y animarán con fuerza desde el principio hasta el final del partido”, afirmó Beck.
Para el escolta norteamericano, las claves del segundo encuentro son “las mismas de siempre”. “Pocas pérdidas, compartir el balón, jugar con intensidad física, y también duro, jugar en equipo e intentar limitar los errores y jugar con mucha garra”, si bien quien llegue con “la mentalidad adecuada” tendrá ventaja, destacó.