4 pacientes sufrieron cáncer y 3 de ellas fallecieron tras recibir los órganos de la misma donante

La directora de servicios médicos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Elisabeth Coll, afirma que la posibilidad de que un donante de órganos transmita un cáncer es “excepcional”, en España se dan tres casos por cada 10.000 trasplantes, un dato inferior al registrado a nivel mundial que es de cinco casos cada 10.000 trasplantados.

Sin embargo, en cuanto al caso publicado por la Sociedad de Trasplantes de Estados Unidos, que hace referencia a cuatro pacientes que sufrieron un cáncer trasmitido por una donante única, afirma que se trata de un caso “dramático” porque hay muchos receptores implicados, pero recuerda que “hay otros casos publicados en la literatura científica y, por desgracia, no será el último”.

Respecto al caso, cuatro pacientes sufrieron cáncer de mama con metástasis y tres de ellas fallecieron después de haber recibido trasplantes de la misma donante. El origen del caso se remonta al año 2007, cuando una mujer de 53 años murió a causa de un infarto cerebral y se procedió a la donación de sus órganos, en concreto sus riñones, sus pulmones, su hígado y su corazón, tal y como ella había decidido en vida.

El problema parte de que con las pruebas que se realizan durante el proceso de donación no se pueden detectar las neoplasias microscópicas, y no se sabe hasta que, pasados los años, se recaba la información. “Estos casos necesitan un seguimiento hasta que se produce la trasmisión y se relaciona como real con el donante; hay que tener en cuenta que hay casos de neoplasias que no están relacionados con el donante. Es un proceso largo de estudiar”, advierte.