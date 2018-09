Apuñalan a tres bebés y a dos adultos en una guardería en Nueva York

Cinco personas fueron apuñaladas en una guardería privada en Queens, Nueva York, tal y como informan diversos medios locales.

De todos los heridos, tres bebés y dos adultos, las autoridades advierten de que existe una niña en estado grave. La principal sospechosa es una mujer de 52 años, que se encuentra bajo custodia policial.

Entre las víctimas adultas se encuentra una trabajadora de la guardería y el padre de uno de los niños. De momento, se desconoce el motivo del ataque.

#BREAKINGNEWS multiple people stabbed at a home on a 161st in Queens, that includes children. pic.twitter.com/FF5TJ3TUF2

Breaking News Update in Queens, 5 people stabbed in daycare, 3 are babies, young as 3 days old, suspect: woman, 52yrs, in custody, two adults also injured. pic.twitter.com/2oR8zRSIEz

— Marvin Hoffman (@theeye74) 21 de septiembre de 2018