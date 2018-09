Clavijo “acatará” un sueldo vitalicio para los expresidentes si el Parlamento aprueba concedérselo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, no quiso hoy opinar sobre la posibilidad de que la Comunidad Autónoma asigne un sueldo vitalicio a los jefes del ejecutivo regional cuando dejen el cargo, porque la decisión es del Parlamento y él se limitará a acatarla.

Noemí Santana preguntó en el pleno del Parlamento a Clavijo si considera ético este “sueldo Nescafé para toda la vida” cuando el nivel de vida de los canarios se ha reducido, los salarios están 400 euros por debajo de la media del Estado, los canarios son los españoles que más dificultades tienen para llegar a fin de mes, hay 50.000 familias sin ingresos y los pensionistas se echan a la calle para reivindicar sus derechos.

“¿De verdad creen que estando Canarias así es adecuado hablar de dar un sueldo e incrementar los privilegios a los expresidentes?”, preguntó Noemí Santana al resto de grupos parlamentarios, a los que reprochó que en agosto acordaran subir los sueldos a los parlamentarios.

“Viven en un mundo paralelo, somos servidores públicos, la política no es un modo de vida”, insistió Noemí Santana.

En su respuesta, Clavijo reiteró que no le compete a él opinar sobre una decisión que corresponde al Parlamento y no al Gobierno, que no ha tomado ninguna decisión sobre este asunto, por lo que, añadió, acatará y respetará lo que decida la cámara al respecto.

Fernando Clavijo dijo que la comunidad autónoma ha tenido presidentes “de todos los colores políticos” y “todos ellos tienen algo que aportar, experiencia y bagaje”, si bien “el estatus que le quieran dar es decisión del Parlamento”.