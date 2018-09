El bono ‘barato’ para residentes al precio de 47 euros reabre la polémica

El Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife presentaron ayer a bombo y platillo el Bono Residente Canario, que desde hoy jueves, permitirá a los usuarios residentes viajar de manera ilimitada en guagua y tranvía por 47 euros al mes. Se trata de la cuarta medida, de un total de diez, de la campaña qu se reivindica como una revolución del transporte. Medidas que, por otro lado, fueron desmontadas hace unas semanas en DIARIO DE AVISOS por un un técnico en movilidad, Daniel Bravo, que en varios tuits sacó a relucir la letra pequeña de esta iniciativa.

Y es que este técnico señala que no es oro todo lo que reluce y el tan anunciado bono de residente es más caro en la Isla que en el resto de comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, donde el bono joven cuesta 20 euros, 10 euros más barato que en la Isla. Además, a su juicio, es cuestionable que hace unas semanas se presentara el bono para el área metropolitana a 40 euros y unos días más tarde se anuncie este otro bono de residente que por solo siete euros más vale para recorrer toda la Isla. Considera que no es tan revolucionario que el bono no permita acumular los viajes que no se utilicen al mes. Lo que sí resultaría realmente revolucionario, en su opinión, sería que ese bono mensual acumulara, como si de una hucha se tratara, el dinero que no se ha utilizado en viajes, según Bravo.

Este técnico en movilidad cuestiona, sobre todo, que se anuncien estas medidas como revolucionarias cuando son más bien medidas “electoralistas” propias del momento cercano a los comicios de 2019.

Tenerife es la primera isla en poner en marcha este bono, que se podrá solicitar a partir de hoy a través de www.tenmas.es, www.revolucionatenerife.es y www.bonoresidente.es. Transcurridos 10 días hábiles desde la petición, los usuarios podrán recogerlo en la oficina de información y venta seleccionada, tanto de Titsa como de Metrotenerife.

Durante la presentación, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, señaló que este proyecto demuestra “que se pueden hacer las cosas de otra manera”, destacando especialmente la colaboración del Cabildo de Tenerife, que ha hecho una apuesta “histórica y agresiva” por mejorar la movilidad por carretera y ayudar a la reducción de emisiones de CO2.

Alonso, por su parte, destacó que el Bono Residente Canario será muy útil para los trabajadores, pues el precio por traslado diario apenas superará los 1,5 euros, poniendo como ejemplo que un trabajador que se desplace al sur desde el área metropolitana invierte unos 250 euros al mes, 180 euros desde Icod y 140 euros desde el Puerto de la Cruz. Recordó que este proyecto es posible gracias al aumento de fondos del Estado, que acerca a las Islas a las subvenciones que recibe el transporte del área metropolitana de Barcelona.

El objetivo del Cabildo Insular es que en los primeros meses se puedan solicitar más de 15.000 tarjetas, que en todo caso, solo servirán para utilizar el transporte en Tenerife, dado que los bonos tienen dimensión insular. Alonso, que resaltó que a los usuarios esporádicos del transporte público no se les aplicará el descuento del 75%, apuntó que este bono se complementa con otras medidas exclusivas de la corporación como la tarjeta ten+ infantil, que ya lleva casi más de 2.000 solicitudes, y los abonos joven y metropolitano. La previsión, tanto del Gobierno como de la Corporación Insular, es que con este bono un número determinado de personas deje de utilizar el vehículo privado en sus desplazamientos, tanto para trabajar como durante los fines de semana, con lo que se ayudaría a reducir la contaminación y las tremendas colas que se producen a diario tanto en la autopista del Norte como en la del Sur.

El proyecto del Bono Residente Canario tiene un presupuesto global de 30 millones de euros, de los que Tenerife recibe 12, lo mismo que Gran Canaria mientras que Lanzarote, La Palma y Fuerteventura percibirán 1,5 millones de euros y El Hierro y La Gomera, 750.000 euros.