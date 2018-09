‘Pena máxima’ para el Valencia frente a la Juve con Cristiano expulsado (0-2)

El Valencia CF ha perdido frente a la Juventus (0-2) en Mestalla el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con dos goles de penalti en contra y una pena máxima a favor fallada, no pudiendo celebrar con su afición el regreso a la máxima competición europea tras dos años de ausencia y desaprovechando la expulsión de Cristiano Ronaldo a la media hora de juego.

Se imaginaban en Valencia cuando Ronaldo dejó en efímero su regreso a España que su equipo estiraría líneas. Con una hora de juego por delante en superioridad, y en un Mestalla de fiesta y de gala, el Valencia soñó con ganar a un claro aspirante al título pero se topó con la realidad; falta de creatividad y dos penaltis en contra que Miralem Pjanic, sin Ronaldo en el césped, tiró con maestría.

Le quedó grande el partido a un Valencia ilusionado pero inoperante en ataque, incapaz de maquillar el resultado ni de penalti, fallado por Parejo en el descuento. Pocas veces se pudo comprobar si Szczesny será un digno heredero de Buffon en la portería de la Juventus, pero cuando tuvo trabajo lo solucionó bien, como ante un tiro potente dentro del área, cerca del descanso y con 0-0, de un voluntarioso Michy Batshuayi.

El delantero belga no dudaba en ningún momento en rematar a portería, pero poco más tuvo el Valencia. El extremo Gonçalo Guedes apenas apareció, y con timidez lo hicieron Carlos Soler o Rodrigo Moreno. El delantero internacional español tuvo una clara ocasión, en un remate de cabeza, empezando la segunda parte. Pero, entonces, ya había abierto la lata Pjanic con su primer penalti.

No se recuperó bien el Valencia de ese golpe. Fue una jugada afortunada para la Juventus y Joao Cancelo, pues el exvalencianista falló un remate de primeras, logró conectar en segunda opción, tocó Neto el balón antes de ir al larguero, y el propio Cancelo fue a buscar de cabeza el rechace y Parejo cometió penalti por juego peligroso al levantar demasiado el pie.

Pjanic tiró la pena máxima a la izquierda de Neto, que acertó pero no llegó. Igual que en el segundo penalti, en el minuto 51, fruto de un agarrón de Murillo a Leonardo Bonucci a la salida de un córner. El golpe definitivo para un Valencia que, pese a los movimientos del ‘debutante’ Marcelino desde la banda, no pudo reaccionar ni meterse en la lucha por el partido.

No fue por desidia, ya que el Valencia apretó arriba e intentó morder. Presión alta, varios córners a favor y jugadas con rebote que de acabar acabado en la red hubieran roto todo. Ni Gameiro, Santi Mina o Cheryshev, los refuerzos del banquillo, acertaron a cambiar un guión que no gustó en Valencia. Mal estreno en la ‘Champions’ y mucho a cambiar para no caer en un grupo en el que también tienen como vecino al Manchester United, próximo rival en Old Trafford.

Y es que más allá de los dos penaltis, la Juventus creó mucho peligro por las bandas, sobretodo en igualdad numérica. Tanto Bernardeschi, como los laterales Alex Sandro y Cancelo, subieron bien al ataque y Neto, clave, evitó una goleada mayor, así como la fortuna ya que Sami Khedira, antes de lesionarse, falló un gol cantado.

RONALDO, VISTO Y NO VISTO

El partido pudo cambiar mucho antes, rozando la primera media hora de juego, cuando Cristiano Ronaldo fue expulsado con roja directa por una posible agresión sobre el central valencianista Jeison Murillo. El luso, que volvía a España para estrenarse en la ‘Champions’ con la Juventus tras su salida del Real Madrid, tuvo un estreno en las antípodas de lo soñado.

Rigurosa y foco de debate fue la expulsión, pero el intento de agresión y posterior gesto tocando la cabeza de Murillo fue interpretado por el juez de gol como expulsión. Sin Ronaldo, que poco hizo mientras estuvo en el campo, la ‘Juve’ se topó con esos dos penaltis pero, ante el Young Boys en la segunda jornada, ‘CR7’ no estará para intentar abrir su cuenta goleadora en Europa con la ‘Vecchia Signora’.

FICHA TÉCNICA

–RESULTADO: VALENCIA CF, 0 – JUVENTUS, 2 (0-1, al descanso).

–ALINEACIONES

VALENCIA CF: Neto; Vezo (Cheryshev, min.57), Gabriel, Murillo, Gayà; Soler, Parejo, Wass, Guedes (Santi Mina, min.70); Rodrigo y Batshuayi (Gameiro, min.70).

JUVENTUS: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (Emre Can, min.23), Pjanic (Douglas Costa, min.66 [Rugani, min.89]), Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic y Ronaldo.

–GOLES

0-1, min.45, Pjanic, de penalti.

0-2, min.51, Pjanic, de penalti.

–ÁRBITRO: Felix Brych (ALE). Amonestó a Parejo (min.43), Murillo (min.49), Vezo (min.54) en el Valencia CF y a Alex Sandro (min.59), Szczesny (min.81), Rugani (min.96) en la Juventus. Expulsó a Cristiano Ronaldo por roja directa (min.29) en la Juventus.

–ESTADIO: Mestalla. 46.067 espectadores.