Soria: “Al PP no le queda otra que pactar con Coalición”

Tras dos años retirado de la vida política, el que fuera presidente del PP en Canarias, vicepresidente del Gobierno regional y ministro de Industria, Energía y Turismo, volvió ayer al Foro que inauguró en noviembre de 2015 para dar su particular visión de la situación política y económica actual (que podrá seguirse hoy, a partir de las 18.45 horas, por Mírame TV). Ante un nutrido y exclusivo público, José Manuel Soria reconoció que su partido se equivocó y se alejó de la gente. “Las duras políticas económicas que tuvimos que poner en marcha recuperaron al país, pero nos desgastaron” y admitió que, después de conseguir el apoyo del PNV para los presupuestos generales, “nunca imaginamos que la moción de censura de Sánchez prosperase. Nos quedamos en estado de shock cuando el PNV nos dijo que iba a apoyar la moción”.

Reprochó a los partidos constitucionalistas la poca capacidad para hacer un gobierno de gran coalición, “como pedían los electores”, en referencia a PP, PSOE y Ciudadanos, y admitió que esa “incapacidad” para llegar a un acuerdo, basándose en ese “no es no” de Sánchez, ha llevado a la “serie de disparates en la que estamos ahora”. Con esta situación declaró que al Gobierno sólo le queda “convocar elecciones, mantenerse o que Pedro Sánchez dimita” y dijo, “eso último lo veo imposible porque el Gobierno está en una especie de happy hour permanente. A mi me recuerda a la banda del Titanic, que seguía tocando a pesar de que el barco ya estaba medio hundido”.

En este sentido, lamentó que ni el Gobierno ni el PSOE se apliquen la “misma receta” que le sugirieron a él cuando dimitió en medio de la polémica sobre los papeles de Panamá y las sociedades off shore. Admitió que en la vida política se está “muy expuesto” y por eso no se pueden cometer errores, “aunque sea legal, como el que cometí yo”. Por ello, dijo, “no entiendo que quienes tienen problemas de memoria similares, como la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que no recuerda con quién se reunió hace nueve años, no dimitan, cuando fue lo que a mi me pidieron”, y en el caso de Pedro Sánchez, “no es que haya plagiado su tesis sino que ha mentido, pues su trabajo no ha superado los test antiplagio”.

En relación con Cataluña, admitió que la situación actual puede venir dada de la gran cantidad de “concesiones” que se le hicieron en su momento y afirmó sentirse decepcionado por las últimas declaraciones de Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, la “gran esperanza blanca, que al parecer ahora entiende Cataluña como una gran nación”. Confesó que el retraso de Mariano Rajoy en aplicar el 155 se debió a que él creía que había que llegar a un acuerdo “con el PSOE y todos los grupos y hasta que no lo consiguió no lo aplicó”, aunque dijo que el haber dejado fuera a la TV3 “fue un error”.

Durante su intervención también se refirió al nuevo PP con Pablo Casado al frente de quien dijo es un “hombre de partido, con convicciones firmes y una gran proyección, que no se esconde y no elude nunca el debate y, sobre todo, que ha estado en las trincheras y conoce el partido más que nadie”. Indicó que su objetivo ahora es recuperar la “ilusión de los votantes del PP” y señaló que sentará las bases de lo que sera el partido para los próximos 25 o 30 años, como lo hizo en su momento José María Aznar. En relación a la situación política en Canarias, el exministro aseguró que en las próximas elecciones autonómicas se acabará con el “juego de la silla”, donde CC siempre gobernaba con apoyo de PP ó PSOE. Soria explicó que en el próximo Parlamento habrá hasta siete formaciones políticas con la incorporación de Ciudadanos (Cs), a lo que se suma que puede haber hasta 70 diputados si prospera la reforma del Estatuto. Para Soria, la unión de CC, PP y PSOE sería “la mejor coalición” para Canarias, pero aseguró que los socialistas “nunca” pactarán con el PP. Recordó que ya lo intentó en 2007 y 2011, pero López Aguilar “ni siquiera quiso hablar”, y José Miguel Pérez dijo que “no iba en los genes del PSOE pactar con el PP, aunque creo que era en algunos genes, porque sé de muchos socialistas que sí hubieran pactado con el PP para echar a CC del Gobierno”. Bajo este panorama, le lanzó un mensaje al presidente del PP en Canarias, Asier Antona: “Al PP no le queda otra que pactar con CC. No tiene más opciones, guste o no guste”.

El expresidente del PP se mostró especialmente dolido también con las críticas por su intención de ocupar una vacante de director ejecutivo del Banco Mundial tras dimitir como ministro. “Un cargo”, dijo, “reservado para funcionarios y que le correspondía a España por un periodo de dos años. Pensé que era una oportunidad porque volvía a lo mío”, señaló, “pero no contaba con el lío tremendo que se organizó, entre otros por el propio Pedro Sánchez, que dijo que un expolítico no podía ir enchufado al Banco Mundial”.

Soria ironizó diciendo que ahora entiende el posicionamiento del “doctor Sánchez”, que a pesar de haber hecho una “tesis sobre diplomacia económica no sabía que este puesto era para cuerpos técnicos y no de asignación a dedo”. Por último, comentó que planea escribir sus memorias, de las que tiene escritas muchas notas, pero aún no en forma de libro, y que algún día “verán la luz”.