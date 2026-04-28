Fernando Clavijo asume ante Marruecos la postura española sobre el Sáhara

El jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, declaró ayer que “comparte y acata” la posición del Gobierno de España respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, sobre la base de la resolución de Naciones Unidas que ve como “una de las soluciones más realistas” una autonomía de este territorio bajo soberanía marroquí.
En la rueda de prensa posterior al encuentro que mantuvo en Las Palmas de Gran Canaria con Karim Achengli, presidente del Consejo Regional de Souss-Massa (Marruecos), Clavijo insistió en que las competencias para establecer las relaciones internacionales de España son del Gobierno central y que a ellos les toca simplemente acatar dicha postura: “Formamos parte de España y, por supuesto, estamos totalmente al albur de lo que nuestro Gobierno decide. Compartimos y acatamos perfectamente ese acuerdo”.
Recordó que en una visita anterior a Rabat ya se había referido en los mismos términos. En octubre de 2024, el mandatario autonómico expresó que asumía “enteramente” que España apoye un futuro para el Sáhara como autonomía marroquí, aunque después aclaró que lo único que hacía era aceptar la política exterior de España.
En cualquier caso, Fernando Clavijo y Karim Achengli ahondaron en oportunidades en materia de economía azul o turismo entre ambos territorios. Esta visita institucional de más de 80 representantes institucionales, económicos, académicos y sociales de Souss-Massa responde a la cursada por otra delegación canaria a la capital de este territorio marroquí, Agadir, en enero, que ya ha empezado a “fructificar”.
Lo ha hecho, detalló Clavijo, en el ámbito académico, con intercambios de alumnos y de proyectos de investigación entre las universidades, además de la faceta portuaria y marítima. En el actual periodo presidencial, que se inició en 2023, ha habido tres misiones comerciales canarias hacia Marruecos, en dos de las cuales él mismo participó, y que en ellas se han estrechado “lazos de oportunidad” que van desde la economía azul al turismo hasta sectores como el académico y el tratamiento del agua.
“Estamos convencidos que desde la cooperación y desde la lealtad institucional vamos a generar grandes oportunidades de las que se va a beneficiar nuestra población”, transmitió Clavijo. Achengli recalcó que esta misión “es la que permite construir un futuro juntos más allá de la proximidad geográfica” en muchos sectores, como el de la agricultura, el turismo, la innovación y la inversión. Ambos dirigentes coincidieron en que todavía es “difícil cuantificar en millones de euros” los acuerdos bilaterales.
Souss-Massa ahonda la colaboración bilateral en diversos aspectos
Fernando Clavijo y Karim Achengli anunciaron al finalizar el plenario del encuentro de alto nivel entre Canarias y Souss-Massa, la constitución de una mesa técnica con el fin de hacer un seguimiento y medir el impacto de los acuerdos suscritos. Clavijo resaltó la capacidad de desarrollo de esa región de Marruecos en sectores como la agroindustria, las industrias marítimas, la energía, la logística, la gestión hídrica, la salud y el turismo: “Si conectamos mejor a nuestras empresas, si facilitamos misiones comerciales, encuentros B2B [conexión de empresas] y proyectos conjuntos, estaremos creando economía real. La economía real es empleo, inversión, actividad y futuro”. Achengli hizo hincapié en que durante la mañana de este lunes se fueron definiendo los logros: “Hoy concretamos todos los ejes de colaboración en innovación, inversión, turismo o agricultura”. Ambos situaron el deporte en un plano de “gran potencialidad”.