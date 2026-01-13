Expulsan de Marruecos a una delegación canaria que intentaba entrar en el Sáhara

Una delegación canaria encabezada por Noemí Santana (Podemos) y Carmelo Ramírez (NC) ha sido expulsada este martes por las autoridades marroquíes al intentar desembarcar en El Aaiún, en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, en una misión de observación y solidaridad con la población saharaui.
Así lo ha señalado Podemos Canarias, que deja constancia de los hechos en un vídeo, al tiempo que critica esta acción como una “violación flagrante de los derechos humanos, una muestra más de la ocupación ilegal y el expolio de recursos” del Sáhara Occidental.
Además desde la formación morada se ha incidido en la “connivencia del Gobierno de –Pedro– Sánchez con la monarquía marroquí y su alianza con el trumpismo internacional”.
La delegación canaria estaba integrada por la diputada de Podemos, Noemí Santana; el secretario de Comunicación de Podemos Fernando Ruiz, y el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional y portavoz de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez.
El objetivo de la misión, explican, era documentar in situ la situación de derechos humanos tras la “última ofensiva represiva de las fuerzas marroquíes en los territorios ocupados”.
Según datos de organizaciones internacionales, las Naciones Unidas reconocen al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui y reclaman la celebración de un referéndum de autodeterminación que Marruecos “ha bloqueado durante décadas, manteniendo un control efectivo sobre el territorio y sus recursos naturales sin supervisión internacional”.
Es por ello, que Podemos Canarias incide en que la actuación de Marruecos “no solo vulnera derechos civiles básicos, sino que también se enmarca en una lógica de expolio de recursos naturales”, tales como fosfatos y pesca, en beneficio de corporaciones transnacionales y “al abrigo” de alianzas geopolíticas con potencias como Estados Unidos.
Desde Podemos Canarias se hace un llamamiento al Gobierno español para que “asuma su responsabilidad internacional, cese su apoyo tácito al régimen marroquí y apoye de manera decidida los mecanismos de supervisión de la ONU sobre el Sáhara Occidental” porque “no se trata solo de una expulsión arbitraria, es la constatación de un régimen que reprime, expolia y se siente impune gracias al silencio cómplice de gobiernos que priorizan intereses geopolíticos sobre los derechos humanos”.
Santana ha asegurado que continuarán denunciando las vulneraciones ante foros internacionales y en el Parlamento español.