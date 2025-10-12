Isidoro Sánchez: “No soy optimista, pero la juventud de Marruecos ve diferente el Sáhara”

Isidoro Sánchez no para. No para de pensar, de escribir, de presentar libros y, en definitiva, de vivir intensamente mucho más allá de su edad. Este prestigioso ingeniero de Montes, exeurodiputado de CC en varios mandatos en Bruselas, exconcejal orotavense y del Puerto de la Cruz e inquieto observador de la actualidad y de algunos asuntos que le apasionan especialmente (viajar, Humboldt, Loynaz, la naturaleza, el problema del agua, la política internacional…) se centró en los últimos tiempos en convertir en libro un documental sobre El Sáhara que surgió hace ya muchos años, cuya realización acabó el orotavense Humberto Mesa y que muestra la visión de canarios sobre el antiguo Sáhara español.
En una larga charla con DIARIO DE AVISOS, Sánchez no puede evitar su pesimismo respecto al futuro de los saharauis “porque la cosa está difícil”; tampoco para de criticar “el sorpendente giro de España, el PSOE y Sánchez en 2022”, de recordar con indignación “cómo el Rey Juan Carlos traicionó a este pueblo en 1975 con su pacto con Hassan II y Kissinger”, pero, al mismo tiempo, de esperanzarse “con lo que está ocurriendo con los jóvenes marroquíes, que protestan por la sanidad y la educación, y que ven de forma diferente el Sáhara. Ojo con eso; no soy optimista y quizás yo no lo vea, pero esto puede cambiar el futuro”, recalca.
El Sáhara, visiones desde Canarias es el título del documental y del último libro de este villero inquieto, afincado desde hace mucho años en el Puerto. Precisamente de su etapa de edil portuense (1995-1999), y justamente con su compañera de corporación Milagros Luis Brito y su gran implicación con la causa saharaui, el exeurodiputado inscrito en el Grupo Liberal intensificó su vínculo con los saharauis, comienza a viajar al desierto (a Tinduf y otros enclaves) y a conocer a fondo los entresijos de un conflicto con Marruecos sobre el que siempre ha pensado lo mismo: “España les falló y, tanto en el Parlamento europeo como ante cualquier otra instancia y tiempo, siempre he dicho lo mismo, que ese pueblo tiene derecho a decidir su futuro en referéndum, que es lo que aprobó en su día la ONU y que aún no ha cambiado, aunque ahora es todo mucho más difícil porque Francia y Estados Unidos, que siempre han apoyado a Marruecos, tienen el respaldo de España y de gran parte de la UE. SIn embargo, no hay que olvidar lo que ha decidido la justicia europea y por eso habría que ir con mucho cuidado. De hecho, aún no se saben bien las razones del cambio de España y es algo que debe esclarecerse”.
Sánchez ya ha presentado su nueva obra en La Orotava, el Puerto, Santa Cruz, Madrid, Málaga (el pasado martes) y seguirá difundiendo un trabajo para el que ha logrado financiación de administraciones como el Ayuntamiento orotavense y el Cabildo grancanario, y entidades como la Fundación Cajacanarias, así como de empresarios del Norte de Tenerife. Se trata de una primera edición de 500 ejemplares en los que desgrana cómo ven el conflicto y la experiencia que tuvieron diversos canarios del Sáhara antes de la célebre Marcha Verde, al poco de la muerte del dictador. Entre otros, Alfonso Sánchez, hijo de represaliado y enviado al Sáhara por Franco, Antonio Gómez, Victoriano Martínez y el legionario Jorge Víctor. Con matices, todos tienen una visión parecida a Sánchez, pero discrepante con la del abogado y escritor vasco Gerardo Muñoz, promarroquí.
“Ojo con las empresas francesas, españolas y estadounidenses allí”
Aunque totalmente consciente de la trascendencia del conflicto entre Israel y Palestina, que parece entrar en otra tregua, Sánchez se muestra contrariado por el hecho de que todos los focos se sitúen en ese genocidio y se olviden muchas veces de lo que ocurre al lado de Canarias con el pueblo saharaui. Y no es algo que le pase ahora, ni mucho menos. Ya como eurodiputado logró poner las luces hacia los saharauis con varias preguntas e intervenciones en Bruselas, casi todas bajo la misma premisa: “Cuál es la postura de la UE sobre El Sáhara”. De hecho, consiguió que, en la ONU, se trasladase que Europa no apoyaba la autonomía pero sí el referendum, lo que rechazó el representante de Francia. Sobre el presente y futuro, hay algo que le preocupa especialmente: “Lo que están haciendo las empresas presentes en el Sáhara, la mayoría de EE.UU., Francia y España. Compañías comerciales y que explotan las materias primas, pero que, ojo, deberían tener más cuidado con las resoluciones de la ONU y con lo que han decidido los tribunales europeos, pues puede armarse una buena con esto”.